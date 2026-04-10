Cepeda mueve a la minga, Paloma suma a exalcaldes y otras movidas electorales

A pocas semanas de las elecciones, la contienda presidencial entra en su momento más intenso. Lejos de limitarse a acuerdos con partidos o clanes políticos, los candidatos han volcado sus esfuerzos hacia las regiones, donde se juega una parte clave del voto: el de los indecisos, pero también las comunidades apartadas a las que difícilmente se llega a través de redes.
La estrategia es recorrer el país, escuchar, sumar respaldos y mostrarse en terreno. En ese contexto, las campañas avanzan en maratónicas giras que este fin de semana tendrán paradas clave en distintos municipios y ciudades del país.