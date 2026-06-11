Juez revoca prohibición a De la Espriella y permite nuevamente el uso de la camiseta de la Selección Colombia en actos políticos

Una juez de Bogotá revocó la orden que impedía al candidato presidencial Abelardo de la Espriella utilizar la camiseta de la Selección Colombia durante eventos políticos.
La determinación fue tomada por la jueza María Isabel Ferrer Rodríguez, del Juzgado 62 de Conocimiento de Bogotá, quien dejó sin efectos una medida provisional que había sido decretada previamente por el Juzgado 120 de Conocimiento de la capital.
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El origen del caso se remonta a una acción de tutela presentada por el ciudadano Wilmar Bocanegra, quien argumentó que el uso de la camiseta de la Selección Colombia por parte del candidato y de integrantes del movimiento Defensores de la Patria vulneraba derechos ciudadanos al asociar un símbolo ampliamente reconocido con una candidatura específica.
Como respuesta a esa solicitud, la jueza Aura Forero, del Juzgado 120 de Conocimiento de Bogotá, ordenó de manera provisional que De la Espriella y los miembros de su organización política se abstuvieran de portar la prenda en actividades relacionadas con la campaña mientras se estudiaba el fondo de la tutela.
Al justificar esa medida, la jueza señaló:
“Lógicamente, al ser utilizada por el candidato a la presidencia aquí accionado, señor Abelardo Gabriel de la Espriella Otero, y demás miembros de su partido político Defensores de la Patria, lógicamente impregnan a dicha camiseta o distintivo alguno de la Selección de Colombia de fútbol, en un símbolo diferente para el cual fue creada y diseñada, parcializada hacia dicha candidatura, cuando lo ideal es que, básicamente, en la contienda electoral que en estos momentos se está llevando a cabo en todo el país, se resguarde la neutralidad de las campañas políticas de cara al uso de uno u otro símbolo nacional”.