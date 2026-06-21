¿Qué es el preconteo electoral? La explicación tras la advertencia de Petro de no reconocer sus resultados

El presidente Gustavo Petro aseguró que no reconocerá los resultados del preconteo electoral, en el marco de la segunda vuelta presidencial en la que Colombia definirá su próximo jefe de Estado entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, en un ambiente marcado por la polarización política y las dudas que el mandatario ha expresado previamente sobre el sistema electoral.
“La decisión la toman los jueces después de evaluar en escrutinio las quejas que haya. A los jueces obedeceré, como dice la ley y la Constitución”, afirmó Petro, al insistir en que los resultados que realmente tienen validez son los que se consolidan en el escrutinio oficial y no los divulgados inicialmente por el preconteo.