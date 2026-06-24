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Lionel Messi cumple 39 años y el mundo se rinde ante el máximo goleador de los Mundiales

El 10 de la Selección Argentina tendrá una celebración privada con su esposa, hijos y compañeros en la concentración gaucha.

  • El astro argentino Lionel Messi celebra su cumpleaños número 39 en medio de la disputa del Mundial de Norteamérica, imponiendo nuevos récords. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
    El astro argentino Lionel Messi celebra su cumpleaños número 39 en medio de la disputa del Mundial de Norteamérica, imponiendo nuevos récords. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
Agencia AFP
hace 2 horas
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Argentina y todo el planeta fútbol le rinden este miércoles un sentido “gracias por tanto” a Lionel Messi, que celebra 39 años disfrutando de su idilio total con la Copa del Mundo en Norteamérica.

Reconciliado con el torneo de sus mayores amarguras, el astro albiceleste es ahora su máximo goleador histórico y no ha dejado de marcar en sus últimos seis partidos.

La racha comenzó en Catar 2022, donde alcanzó el trofeo que redondeaba su legendario palmarés, y continúa en esta edición de Norteamérica, sin que ninguna otra figura haya brillado ni anotado más que él.

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Messi está empeñado en regalarle a Argentina un segundo título seguido, nunca visto desde el de Brasil en 1962, y para ello se ha encargado de marcar los cinco goles de su equipo en las dos primeras victorias ante Argelia (3-0) y Austria (2-0).

Argentina tiene asegurado el liderato de grupo pero su insaciable capitán probablemente también tendrá minutos en la última fecha del sábado ante Jordania en Arlington (Dallas).

Antes de seguir persiguiendo récords, este miércoles recibirá la gratitud de compatriotas y amantes del fútbol, ​​asombrados de que el crack argentino les haya vuelto a sorprender con su extraordinaria longevidad.

Lea también: Messi alcanza el récord de 18 goles en Mundiales el mismo día de la “Mano de Dios” de Maradona, hoy hace 40 años

“El reconocimiento es tan simple como absoluto: gracias por tanto fútbol, ​​por tanto ejemplo y por tanto orgullo nacional”, escribió la Asociación del Fútbol Argentino en su temprana celebración.

Celebración privada

Nacido el 24 de junio de 1987 en el Hospital Italiano de Rosario, hace tiempo que Messi se acostumbró a que su cumpleaños lo encontraran compitiendo y alejado de su familia.

Desde su triunfo en el Mundial Sub-20 de 2005 en Países Bajos, La Pulga ha pasado una docena de aniversarios concentrados con su selección.

La última ocasión fue en la Copa América 2024, con un festejo privado y sin personalismos. Messi pidió compartir la torta y las velas con los cocineros Antonia Farías, una de las primeras personas en abrazarlo tras la victoria en Catar, y Diego Iacovone, quien está a cargo de los asados ​​que hacen sentir como en casa a los campeones del mundo.

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Esa noche, víspera de un partido de la fase de grupos ante Chile, un grupo de hinchas se presentó frente al hotel de East Rutherford (Nueva Jersey) para cantarle cumpleaños feliz a Messi.

El astro les agradeció el gesto saludando desde una ventana mientras se repartían pedazos de torta de cumpleaños a los aficionados.

Este miércoles también estaba prevista una celebración privada en la concentración de Kansas City después del entrenamiento que los hombres de Lionel Scaloni.

“Sería pedir demasiado”

Además de sus compañeros, la esposa del jugador, Antonella Roccuzzo, y sus tres hijos también lo han acompañado en los dos primeros partidos mundialistas.

Con este apoyo, Messi ha sobrellevado unos días que lo denominó “difíciles” por los problemas de salud de su padre y la intensa rumorología a su alrededor.

Las especulaciones, que llegaron al punto de difundirse la falsa noticia de su muerte, se frenaron cuando la familia comunicó que Jorge Messi estaba bajo atención médica pero evolucionaba favorablemente.

Con el triunfo liberador de Catar, Messi siente saldada la deuda que tenía el fútbol con él y no se atreve a pedir una segunda corona como regalo de cumpleaños.

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“La verdad que sería ya pedir demasiado, lo que me dio ya es de sobra”, dijo tras el triunfo ante Austria.

“Lo que toca hoy es disfrutar e intentarlo de nuevo con este grupo que compite siempre”, agregó el Diez que, para dejar clara su determinación, lo primero que hizo al cumplir años fue colgar un video con su exigente rutina en el gimnasio.

Los títulos de Messi

Selección Argentina

2005: Mundial Sub 20

2008: Juegos Olímpicos de Beijing

2021: Copa América

2022: Finalissima

2022: Mundial

2024: Copa América

Barcelona

2005: LaLiga

2005: Supercopa de España

2006: LaLiga

2006: Supercopa de España

2006: Champions League

2009: LaLiga

2009: Copa del Rey

2009: Supercopa de España

2009: Champions League

2009: Supercopa de Europa

2009: Mundial de Clubes

2010: LaLiga

2010: Supercopa de España

2011: LaLiga

2011: Supercopa de España

2011: Champions League

2011: Supercopa de Europa

2011: Mundial de Clubes

2012: Copa del Rey

2013: LaLiga

2013: Supercopa de España

2015: LaLiga

2015: Copa del Rey

2015: Champions League

2015: Supercopa de Europa

2015: Mundial de Clubes

2016: LaLiga

2016: Copa del Rey

2016: Supercopa de España

2017: Copa del Rey

2018: LaLiga

2018: Copa del Rey

2018: Supercopa de España

2019: LaLiga

2021: Copa del Rey

Paris Saint-Germain

2022: Ligue 1

2022: Supercopa de Francia

2023: Ligue 1

Inter Miami

2023: Leagues Cup

2024: Supporters´ Shield

2025: MLS Cup

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