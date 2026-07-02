Lionel Scaloni, entrenador de Argentina, pidió respetar y no subestimar a Cabo Verde: “No están de casualidad”

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, pidió este jueves 2 de julio respeto para Cabo Verde, sorprendente rival de la Albiceleste el viernes en dieciseisavos de final, y destacó el nivel mostrado por los africanos en su primer Mundial. Le puede interesar: Semenyo no va con favoritismos y lanzó advertencia antes del partido vs. Colombia: “Tenemos el mismo talento” “Este es un equipo que no ha perdido”, recordó Scaloni en conferencia de prensa en Miami sobre los Tiburones Azules, que empataron sus tres partidos de grupo ante España (0-0), Uruguay (2-2) y Arabia Saudita (0-0) para lograr una clasificación histórica para el pequeño archipiélago africano. Scaloni, que celebrará el viernes su partido número 100 al frente de Argentina, elogió al juego de su adversario y trató de dejar a un lado la etiqueta de enorme favorita con la que su selección llegará al encuentro.

“Los pases interiores los tapan bien y después salen muy bien de contra, tienen jugadores de buen pie”, dijo sobre las fortalezas del conjunto caboverdiano. “No están de casualidad. Hay que respetarlos y eso haremos”, sentenció. Scaloni quitó importancia al hecho de que su estrella, Lionel Messi, haya marcado seis de los ocho goles de Argentina en lo que va de torneo. “Nos encantaría que repartiéramos los goles con todo el equipo”, dijo, pero se mostró satisfecho mientras ganen y se creen ocasiones. Preguntado sobre las elecciones con mejor desempeño, Scaloni destacó a Francia entre un grupo en el que situó también a Brasil, Portugal, Inglaterra, México, España y Colombia. “Lo que ha hecho Francia es para tener en cuenta. Es un gran equipo”, concluyó.

Cabo Verde y el partido “de sus vidas”: un duelo inédito

Por otro lado, el seleccionador de Cabo Verde, Pedro “Bubista” Leitão, aseguró también este jueves que su equipo afronta “sin nada que temer” el partido de dieciseisavos de final del viernes en Miami, pese a medirse ante Argentina, la vigente campeona del mundo. “Estamos tranquilos porque llegamos hasta aquí por mérito propio y no hay nada que temer ni que preocuparnos tanto”, declaró Bubista en conferencia de prensa en la ciudad de Miami, en alusión a la histórica clasificación para esta ronda en su primer Mundial. “Sabemos la importancia del partido que tenemos, que es el partido de nuestra vida, pero vamos a disfrutar y dar lo mejor”, agregó el técnico caboverdiano. Bubista negó que su equipo llegue acomplejado ante el rival, pese a la diferencia de palmarés contra la tricampeona del mundo.

La Selección de Cabo Verde entrenando en la previa vs. Argentina. FOTO: Tomada de redes sociales @fcfcomunica