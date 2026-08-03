¿No hay vacantes en el fútbol? Técnicos de primer nivel sin equipo escuchan ofertas

El sello en un equipo de fútbol solo lo puede impregnar el director técnico. Muchos clubes, como el F.C. Barcelona, cambiaron su idea de juego gracias a un entrenador; en el caso del club culé, fue el difunto Johan Cruyff en la década de 1990.
Después de la Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026, el fútbol continúa y estamos a días del arranque de las ligas de élite en Europa. Más de 25 técnicos capaces de asumir las riendas de los banquillos más pesados del balompié internacional se encuentran sin equipo. Aquí presentamos a los mejores entrenadores de la agencia libre.