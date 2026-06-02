Colombia está en el podio de las selecciones más “longevas” del Mundial 2026, ¿cuáles son las más veteranas y las más jóvenes?

1.248 futbolistas disputarán el Mundial 2026 con las 48 selecciones que lograron cupo al torneo, programado para empezar el próximo 11 de junio. Cada equipo nacional convocó a 26 jugadores para que los represente en el torneo más importante del fútbol a nivel internacional.
Las plantillas, por lo general, tienen a los mejores futbolistas de cada país, los que viven un mejor momento. Siempre hay una mezcla entre jóvenes y veteranos. Los primeros son quienes, a futuro, serán la base del equipo. Los más experimentados son los que lideran los equipos desde varios años atrás y aquellos que se encargan de ponerle el pecho a los momentos “complicados”.