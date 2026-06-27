Escándalo en el Mundial 2026: denuncian, por presunto abuso sexual, al capitán de Cabo Verde

La histórica participación de la Selección de Cabo Verde en el Mundial de 2026 quedó sacudida por una grave denuncia judicial, que tiene que ver con Ryan Mendes, capitán de la selección africana y una de sus principales figuras, quien está siendo investigado por las autoridades de Nueva Zelanda tras ser acusado de un presunto abuso sexual ocurrido durante la gira de preparación del equipo en marzo pasado.
La denuncia fue revelada este sábado por el medio brasileño Globo Esporte (Ge), que informó que una mujer brasileña presentó una acción penal contra el futbolista y entregó a las autoridades pruebas médicas y registros de cámaras de seguridad del hotel donde habrían ocurrido los hechos.