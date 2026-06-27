Escándalo en el Mundial 2026: denuncian, por presunto abuso sexual, al capitán de Cabo Verde

La histórica participación de la Selección de Cabo Verde en el Mundial de 2026 quedó sacudida por una grave denuncia judicial, que tiene que ver con Ryan Mendes, capitán de la selección africana y una de sus principales figuras, quien está siendo investigado por las autoridades de Nueva Zelanda tras ser acusado de un presunto abuso sexual ocurrido durante la gira de preparación del equipo en marzo pasado. La denuncia fue revelada este sábado por el medio brasileño Globo Esporte (Ge), que informó que una mujer brasileña presentó una acción penal contra el futbolista y entregó a las autoridades pruebas médicas y registros de cámaras de seguridad del hotel donde habrían ocurrido los hechos.

La noticia surge a pocas horas del partido que disputará Cabo Verde frente a Argentina por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, torneo en el que la selección africana se convirtió en una de las grandes sorpresas al avanzar a la fase eliminatoria en su primera participación mundialista. Le puede interesar: ¡Bombazo! Con empate 0-0 contra Arabia Saudita, Cabo Verde es el único debutante que supera la fase de grupos

La denuncia señala que los hechos ocurrieron durante una gira en Nueva Zelanda

Según la investigación periodística publicada por Ge, la denunciante es una ciudadana brasileña con visa de trabajo en Nueva Zelanda, quien fue contratada por la Federación de Fútbol de ese país para desempeñarse como intérprete de la delegación de Cabo Verde durante la fecha FIFA de marzo. La mujer afirmó que el 27 de marzo fue convocada a una habitación del hotel donde se hospedaba la selección africana, inicialmente bajo la creencia de que se trataba de una actividad relacionada con su trabajo como intérprete. De acuerdo con su relato, al percatarse de que no era una reunión laboral, decidió regresar a su habitación. Posteriormente, según la denuncia, Ryan Mendes habría ingresado a ese lugar y la habría agredido físicamente antes de cometer el presunto abuso sexual. “El capitán de la selección nacional de Cabo Verde, Ryan Mendes, está siendo investigado por la policía neozelandesa tras una denuncia de violación presentada por una mujer brasileña”, señaló el medio brasileño. La denuncia formal fue presentada ante las autoridades de Nueva Zelanda el pasado 10 de abril. Lea más: Video | Con la mamá de Vozinha en la tribuna: La emocionante celebración de Cabo Verde tras clasificar a 16avos en el Mundial

La denunciante entregó pruebas médicas y registros de video

La investigación publicada por el medio brasileño señala que la mujer fue atendida en un centro especializado para víctimas de violencia sexual y posteriormente se sometió a un examen forense. Según el reporte periodístico, el informe médico documentó múltiples lesiones físicas compatibles con agresión. “El informe médico identificó múltiples hematomas en sus senos, cuello y labios, así como zonas sensibles en el cuero cabelludo y los glúteos”, indicó la investigación citada por Ge. Asimismo, el examen practicado habría encontrado lesiones adicionales que quedaron consignadas dentro del expediente médico entregado a las autoridades investigativas de Nueva Zelanda. La mujer también aportó registros de cámaras de seguridad del hotel donde se alojaba la delegación de Cabo Verde, material que ya se encuentra bajo análisis de la policía neozelandesa. De acuerdo con la publicación, la denunciante aseguró que se comunicó posteriormente con la Federación de Fútbol de Cabo Verde y con la FIFA para solicitar medidas frente al caso, pero afirmó no haber recibido respuesta. Conozca también: En plena concentración por Mundial, futbolista Cody Gakpo anunció la pérdida de su bebé

La policía de Nueva Zelanda confirmó la investigación