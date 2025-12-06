En Huitaca Ecohotel lo natural no riñe con la comodidad

A tan solo 10 minutos del casco urbano de Hispania, en la vereda El Silencio, se encuentra Huitaca Ecohotel. Un espacio tranquilo que se mezcla con la grandeza de los árboles, el sonido de las quebradas y el canto de los pájaros. En su intimidad se erigen suites, habitaciones y cabañas rústicas y de lujo que incorporan una decoración natural y la serenidad de la montaña.



Este espacio se comenzó a gestar en los 2000, cuando Flavio Bohorquez adquirió el terreno para construir su finca familiar. Poco a poco, con la ayuda de su esposa e hijos, lo adaptó para crear un sistema sostenible y regenerativo. Lo llenó de árboles hasta obtener un microclima en la montaña, de manera que ayudara a regular el calor del municipio, y la frescura corriera por cualquier lugar de la finca.



A lo largo de los años, y con la idea de diversificar ingresos, la finca fue una fonda y luego un ecoparque, pero por dificultades de tiempo y disponibilidad esas líneas de negocio cerraron. Hasta que, en 2020, Carolina Bohorquez, hija de Flavio, tomó el liderazgo del proyecto. Construyeron las cabañas, el restaurante y una piscina que conecta con el turismo de naturaleza. Así se consolidó Huitaca Ecohotel, un homenaje a la diosa muisca y una manera de retomar la historia y raíces del territorio.



“El hotel es un espacio para que la gente conecte con la naturaleza. Ese es nuestro principal foco. Lo que nosotros queremos transmitir es ese amor y paz que tenemos por todo lo que hacemos aquí”, destaca Carolina.