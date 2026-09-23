Reversazo de juez a favor de Abelardo por su polémica caminata entre cadáveres: ¿podrá seguir haciéndolo?

La tutela que buscaba impedir que el presidente Abelardo De la Espriella apareciera en redes oficiales caminando entre cuerpos envueltos en bolsas terminó favoreciendo al Gobierno Nacional.
De acuerdo con lo informado por el Reporte Coronell, de Caracol Radio, el Juzgado Treinta Civil del Circuito de Bogotá negó el amparo solicitado y concluyó que los accionantes no tenían legitimidad para reclamar, en representación de los niños, niñas y adolescentes de Colombia, la protección de los derechos cuya vulneración alegaban.
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La decisión llega después de una disputa procesal que cambió el despacho encargado de resolver el caso.
La primera actuación había quedado en manos del Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Bogotá, que el 9 de septiembre había ordenado, como medida provisional, ocultar de las cuentas oficiales de la Presidencia las publicaciones en las que De la Espriella aparecía junto a cadáveres producto de operaciones militares.
Aquella medida era temporal y debía mantenerse mientras se resolvía de fondo la acción de tutela.
Las imágenes cuestionadas correspondían a publicaciones realizadas el 2 y el 4 de septiembre, relacionadas con las operaciones Azarías, en Miraflores, Guaviare, y Centinela de la Patria, en La Guajira.
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En esos contenidos aparecía el mandatario junto a cuerpos sin vida de presuntos integrantes de grupos armados abatidos durante los operativos.
La tutela fue promovida inicialmente por el representante a la Cámara Santiago Osorio Marín, quien planteó que la difusión de ese material podía afectar especialmente a niños, niñas y adolescentes que tuvieran acceso a las cuentas institucionales del Estado.
Esa preocupación también había quedado reflejada en la decisión provisional del juzgado laboral, que consideró necesario restringir temporalmente el acceso público a las publicaciones mientras se determinaba si podían ser consideradas violentas o explícitas.
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Las imágenes del presidente De la Espriella caminando entre cadáveres corresponden a videos oficiales difundidos por su administración a inicios de este mes para exhibir los resultados de operativos militares contra grupos armados, una estrategia de comunicación que ha desatado una intensa controversia jurídica y política en el país.