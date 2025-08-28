El aeropuerto José María Córdova cumple 40 años: la historia de una obra que le sacó canas a Antioquia

A las 10:00 a.m. del 29 de agosto de 1985 aterrizó el jet FAC-001 con el presidente Belisario Betancur a bordo en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro. Más de 5.000 personas esperaban el estreno de una obra que le sacó canas a Antioquia por más de 13 años.
“Este aeropuerto es un testimonio de la tenacidad del pueblo de la dura cerviz”, dijo Betancur. Y añadió: “Sale Antioquia de su encierro claustral de años. Deja de pagar la alta aduana de sus montañas y se incorpora al torbellino internacional. Asume así no sólo su destino comarcal y nacional, sino también su proyección internacional”.
El camino para llegar a ese día fue accidentado. La historia del José María Córdova comenzó en 1950, cuando un organismo internacional estudió el aeropuerto Olaya Herrera y concluyó que Medellín necesitaba una nueva terminal. Se propuso entonces construirla en el Llano de Ovejas, en San Pedro de los Milagros, pero la firma francesa Sofreavia descartó la idea por los vientos de la zona.
En 1961, el presidente Alberto Lleras Camargo anunció la construcción de cuatro aeropuertos internacionales, entre ellos el de Medellín. Los estudios arrancaron durante el gobierno de Carlos Lleras Restrepo y la financiación comenzó bajo la administración de Misael Pastrana. Ahí fue cuando Cristo empezó a padecer.