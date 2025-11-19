Iván Mordisco reapareció con amenazas al Gobierno, a periodistas y al proceso electoral de 2026

En un video difundido en las últimas horas, alias Iván Mordisco, máximo líder de las disidencias de las Farc, reapareció para lanzar una serie de advertencias mientras el país aún debate el bombardeo reciente en el que murieron varios menores reclutados por ese grupo armado.
El mensaje, grabado en una zona selvática, mezcla discursos políticos, señalamientos infundados y amenazas dirigidas tanto al Gobierno como a la prensa, en un intento por reposicionarse mientras se intensifican las operaciones de la Fuerza Pública contra sus estructuras.