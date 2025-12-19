“No tiene sentido”: amigo de Vivian Polanía cuestiona la versión sobre su muerte y habla de amenazas

Todavía hay consternación por la muerte de la jueza Heidy Vivian Polanía Franco, quien fue hallada sin vida en compañía de su bebé de dos meses, que en ese momento ya ajustaba más de 12 horas sin consumir alimento, según revelaron las autoridades. El hallazgo se produjo en su apartamento ubicado en el barrio Ceiba II de Cúcuta, Norte de Santander, cuando el cuerpo de la togada yacía en su cama y con algunas sábanas a su alrededor.

Sobre esta muerte existen varias hipótesis. La primera apunta a que se quitó la vida, pues junto a ella habrían sido encontradas algunas papeletas con sustancias estupefacientes. La que ha cobrado menos fuerza, aunque no se descarta, es la de un homicidio, ya que en el ejercicio de su labor Polanía lideró procesos judiciales de gran relevancia, como el del periodista Jaime Vásquez, asesinado en 2024 tras denunciar hechos de corrupción en su departamento. La jueza fue quien envió a La Picota de Bogotá al presunto coautor del homicidio del veedor ciudadano.

Sin embargo, para su amigo y abogado Luis Alexander Maldonado, el suicidio no le convence mucho porque Polanía era madre lactante y no cree que hubiera puesto en riesgo al bebé en un intento de quitarse la vida.

“Ella estaba feliz con su bebé. Decir que se suicidó no tiene sentido porque se habría llevado por delante al niño, pero será Medicinal Legal quien determine las causas de su muerte. Ella vivía en un conjunto cerrado al cual era muy difícil que alguien ingresara”, mencionó Maldonado a El Tiempo.

Lo que sí considera creíble es la hipótesis de un homicidio o incluso un feminicidio, puesto que la mujer había publicado unos audios en los que se hablaba de presuntos chantajes con fotos personales por parte de su expareja.

“En las grabaciones habla de problemas que tenía con una expareja, pero entiendo que era más un tema de convivencia y eso se solucionó. Ella tenía muchas amenazas por ser juez Bacrim, negaba muchos beneficios a miembros de bandas criminales. Por eso tenía esquema de protección de la rama judicial. Era la juez incorruptible. De hecho, fue la juez de garantías en el caso de los asesinos del periodista Jaime Vásquez”, agregó al medio citado.