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Primera dama defendió su viaje a Francia: “puedo ir a París y a donde quiera con mi plata”

Ana Lucía Pineda respondió a las críticas provenientes de la oposición quienes han solicitado el detalle de los gastos de su viaje a la Semana de la Moda en París, Francia.

  • Ana Lucía Pineda respondió los cuestionamientos por su viaje a París en la Semana de la Moda, donde estuvo mostrando el trabajo de diseñadores y artesanos. Fotos: Colprensa y @analu_pineda
    Ana Lucía Pineda respondió los cuestionamientos por su viaje a París en la Semana de la Moda, donde estuvo mostrando el trabajo de diseñadores y artesanos. Fotos: Colprensa y @analu_pineda
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 1 hora
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La primera dama de la Nación, Ana Lucía Pineda, estuvo la semana pasada en la Semana de la Moda en París, Francia, promocionando el trabajo de varios artesanos, diseñadores y demás emprendedores del territorio nacional. Este generó algunas críticas por parte de la oposición.

El vicepresidente del Senado y congresista del Pacto Histórico, Alejandro Ocampo, presentó un derecho de petición ante el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) exigiendo el detalle del desplazamiento de la esposa del mandatario Abelardo de la Espriella a territorio francés.

Le puede interesar: Este será el papel que asumirá Ana Lucía Pineda, esposa de Abelardo, como primera dama: “No seré distante”

El congresista Ocampo solicitó que se le aclarara si el viaje tuvo carácter oficial o privado, además del desglose de costos, incluyendo pasajes, alojamiento, viáticos, alimentación, esquema de seguridad y si existieron aportes de fondos públicos o de terceros.

Ante tal petición, Ana Lucía Pineda rompió el silencio respondiendo a una publicación de La Silla Vacía en Instagram. “Pagué todo con recursos propios. Puedo ir a París y a donde quiera en el mundo con mi plata”, comentó la primera dama, aludiendo a que no se utilizaron fondos del Estado.

¿Qué estaba haciendo Ana Lucía Pineda en París?

La primera dama de la Nación desarrolló durante la Semana de la Moda en Francia una agenda centrada en promocionar el emprendimiento, la cultura y las tradiciones artesanales de Colombia en escenarios internacionales.

Lea también: La primera dama Ana Lucía Pineda llevó a París emprendimientos de artesanos colombianos, ¿cómo le fue?

Liderando el proyecto ‘Territorios Vivos’, estuvo con otras primeras damas regionales que están agremiadas a través de la Asociación de Primeras Damas de Colombia (Asodamas) mostrando el trabajo de 40 artesanos, diseñadores y emprendedores de 14 departamentos del país.

También mantuvo reuniones de trabajo con la Cámara de Oficios de París para establecer alianzas bilaterales que permitan fortalecer conocimientos de artesanos colombianos, esto a través de becas, inmersiones académicas y oportunidades de formación y comercialización.

Dentro de quienes participaron en el proyecto que fue convocado inicialmente por Taliana Vargas, primera dama de Cali, estuvo la diseñadora Manuela Álvarez, quien aportó con una propuesta contemporánea a través de técnicas artesanales.

Asimismo, 20 modelos colombianas expusieron la colección Oh My Heart y estuvieron representantes del proyecto ‘Casa social de la Mujer’, una iniciativa que buscan que las colombianas sean independientes económicamente.

Siga leyendo: ¿Quién es Ana Lucía Pineda? La empresaria que se convierte en la nueva primera dama de Colombia

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién pagó el viaje de Ana Lucía Pineda a la Semana de la Moda de París?
Ana Lucía Pineda aseguró que pagó todos los gastos de su viaje con recursos propios. La primera dama afirmó que no utilizó dinero del Estado, en medio de las críticas y las solicitudes de información sobre su desplazamiento.
¿Qué hacía Ana Lucía Pineda en la Semana de la Moda de París?
La primera dama promovió el emprendimiento colombiano, la cultura y las tradiciones artesanales mediante el proyecto ‘Territorios Vivos’, que presentó el trabajo de 40 artesanos, diseñadores y emprendedores de 14 departamentos.
¿Qué acuerdos buscó Ana Lucía Pineda con la Cámara de Oficios de París?
La primera dama sostuvo reuniones para establecer alianzas que fortalezcan las capacidades de los artesanos colombianos. Entre las oportunidades planteadas están las becas, las inmersiones académicas y los programas de formación y comercialización. La noticia no confirma acuerdos concretados.
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