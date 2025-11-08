x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

¿Qué pasa en Nariño, Antioquia?: en zona rural, un exconcejal fue asesinado por hombres armados

Este hecho de sangre ocurrió pocos días después del asesinato del menor Jhon Jarol Obregón Yépez..

  • En los últimos meses, Nariño ha vivido la zozobra por la presencia de hombres armados en su zona rural. Foto: EL COLOMBIANO
    En los últimos meses, Nariño ha vivido la zozobra por la presencia de hombres armados en su zona rural. Foto: EL COLOMBIANO
El Colombiano
El Colombiano
hace 14 minutos
bookmark

En la tarde del 8 de noviembre, las autoridades fueron alertadas de la presencia de un cuerpo sin vida en la zona rural de Nariño, Antioquia. Según ha conocido EL COLOMBIANO, la víctima sería Luis Fernando Ocampo Arias, exconcejal de ese municipio y propietario de una escalera (el vehículo que transporta personas y objetos por las veredas de esta parte del país).

Le puede interesar: Masacre en El Carmen del Viboral: motociclista mató a tres ciudadanos y dejó un herido de gravedad

Según informes previos, la víctima habría sido detenida por hombres armados, y lo ejecutaron al borde del camino. Este hecho de sangre aumenta la zozobra de la población de ese municipio por la presencia de integrantes de grupos armados ilegales. Hace unos días, Erika Cardona Pérez, alcaldesa de Nariño, denunció la intimidación de la que son blanco los habitantes de la vereda El Recreo, de ese municipio. La mandataria pidió a las autoridades celeridad en la investigación y captura de los delincuentes.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida