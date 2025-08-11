x

¿Y el presidente Petro? Pasadas varias horas de la muerte de Miguel Uribe el mandatario sigue sin pronunciarse

Si bien miembros de su propio Gobierno ya reaccionaron y se refirieron públicamente al fallecimiento, el mandatario –tan activo en redes sociales–, sigue sin pronunciarse sobre lo ocurrido.

  FOTO: COLPRENSA/PRESIDENCIA
    FOTO: COLPRENSA/PRESIDENCIA
El Colombiano
El Colombiano
hace 18 minutos
bookmark

Diferentes personalidades, dirigentes políticos e incluso miembros del propio Gobierno Nacional ya reaccionaron y este lunes se pronunciaron tras confirmarse la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay; sin embargo, el presidente Gustavo Petro sigue sin referirse a lo ocurrido.

Si bien el mandatario frecuentemente acude a la red social X para referirse a diversidad de asuntos y temáticas –incluso, de resorte internacional–, no deja de ser llamativo que, pasadas más de dos horas desde que se confirmó su muerte, aún no ha emitido comentario alguno.

En desarrollo...

