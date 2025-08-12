Subida del salario mínimo a inicios de año sí le ha pegado duro a la inflación: gerente del Banco de la República

Hace casi una semana, la Junta Directiva del Banco de la República optó por dejar quieta la tasa de interés en 9,25%.
La decisión se tomó con cautela: la inflación sigue sin ceder al ritmo esperado, la situación fiscal aprieta y el panorama internacional no da mucha confianza, razones que llevaron a los codirectores a no mover ficha en la política monetaria.
Leonardo Villar, gerente general del Emisor, justificó la decisión señalando que el Índice de Precios al Consumidor rompió su tendencia bajista desde noviembre del año pasado, lo que acabó con la seguidilla de reducciones de los tipos.
De hecho, insistió que hay otros factores que están incidiendo en el congelamiento de las tasas, como los aranceles de EE.UU. y la situación fiscal.
Villar aseguró que en 2025 tampoco se cumplirá la meta de la inflación, siendo el quinto año consecutivo en el que no se llega al objetivo. Destacó que a pesar de los altos tipos, se ha disparado la demanda del efectivo.