Bialtec, el emprendimiento paisa que revoluciona la nutrición animal con biotecnología en Colombia y Brasil

Desde el corazón lechero de Antioquia hasta los laboratorios de Países Bajos, el emprendimiento paisa Bialtec ha logrado posicionarse como una de las biotecnológicas más prometedoras de América Latina.
Su fórmula combina investigación científica, talento colombiano y una clara apuesta por la sostenibilidad en la nutrición animal.
Lea más: Los 10 unicornios más valiosos del mundo en 2025: SpaceX, OpenAI y ByteDance lideran el ranking
Detrás de esta empresa está Mauricio Agudelo, ingeniero químico de la Universidad de Antioquia, quien junto a su socio Daría Rueda—también ingeniero químico de la Nacional— transformó una amistad nacida en Colanta en un emprendimiento con proyección global.
“Empezamos en el Parque del Emprendimiento de Medellín, sin saber casi nada de negocios. Hoy producimos probióticos para las principales empresas de nutrición animal del país”, cuenta Agudelo.