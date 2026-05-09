Bogotá refuerza vigilancia epidemiológica ante casos de hantavirus en crucero internacional

Un estricto seguimiento epidemiológico y monitoreo mantiene la Secretaría de Salud de Bogotá ante los casos de hantavirus identificados en ocho pasajeros del crucero MV Hondius, reportado oficialmente por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el pasado 2 de mayo.

La autoridad de salud capitalina indicó que, si bien la Organización Mundial de la Salud dice que el riesgo continúa siendo bajo a nivel global, “el mensaje para la ciudadanía es de tranquilidad y de información basada en evidencia.

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“Actualmente no existe evidencia de transmisión activa y sostenida de hantavirus en Colombia ni en Bogotá, y el riesgo para la ciudad continúa siendo bajo. Desde la Secretaría Distrital de Salud mantenemos vigilancia epidemiológica permanente y articulación con las autoridades nacionales para responder oportunamente ante cualquier eventualidad”, explicaron.

Al respecto, Julián Fernández, subsecretario de Salud Pública, recordó que los hantavirus son virus zoonóticos transmitidos a las personas por contacto con la orina, heces o saliva de roedores silvestres infectados, especialmente en espacios cerrados o mal ventilados.

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Las actividades rurales, agrícolas, forestales y la presencia en viviendas con infestación de roedores aumentan el riesgo de exposición. Existen múltiples cepas de hantavirus en el mundo, solo algunas causan enfermedad en humanos. En las Américas pueden producir el Síndrome Cardiopulmonar por hantavirus (SCPH), mientras que en Europa y Asia se asocian con fiebre hemorrágica con compromiso renal.

La Secretaría de Salud de Bogotá recordó que los síntomas suelen aparecer entre una y ocho semanas después de la exposición e incluyen fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, fatiga y manifestaciones gastrointestinales. La transmisión de persona a persona no es frecuente y solo se ha documentado a nivel global para el virus de los Andes, identificado principalmente en Argentina y Chile.