El botón PSE rompió récord, superó las 90 millones de transacciones en un solo mes

El popular botón PSE, uno de los principales canales para realizar pagos digitales en Colombia, atraviesa un momento de fuerte crecimiento. Gustavo Vega, presidente de ACH Colombia, asegura que el comportamiento de las transacciones durante este año es positivo y que la tendencia mantiene una expansión de dos dígitos frente al año pasado.
“Este año ha sido muy movido, como muchas industrias, pero hemos visto puntualmente en el botón de PSE un comportamiento muy positivo, creciendo a dos dígitos frente a lo que crecimos la semana anterior”, señaló Vega en conversación con EL COLOMBIANO.
Para el presidente de ACH Colombia, detrás de ese comportamiento hay un elemento fundamental, la confianza de los colombianos. El usuario puede realizar una transacción sin entregar directamente sus datos financieros al comercio, pues la operación se conecta con la entidad financiera del cliente.
“Hemos trabajado mucho en el tema de la confianza, porque cuando usted usa PSE no tiene que darle información a nadie sino a su entidad financiera”, explicó.
El resultado más reciente marcó un hito para la compañía, dueña del botón, por eso, Vega confirmó que julio fue “el mejor mes de la historia”, con más de 90 millones de transacciones procesadas a través del botón. “Entonces, estamos contentos porque ha crecido”.
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