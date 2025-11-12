Jueza envió a la cárcel a Juan Carlos Suárez Ortiz por la golpiza mortal a Jaime Esteban: “presenta una frialdad alarmante”

Durante la tarde de este miércoles 12 de noviembre, se llevó a cabo la audiencia de Juan Carlos Suárez Ortiz, señalado como responsable del asesinato de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de la Universidad de los Andes, ocurrido en la madrugada del 31 de octubre en el norte de Bogotá.

Por decisión judicial, Suárez Ortiz deberá enfrentar los delitos imputados desde la cárcel. La determinación se sustentó en pruebas presentadas por la Fiscalía, que evidencian una agresión premeditada, colectiva y desproporcionada. Según el ente acusador, Suárez golpeó a la víctima por la espalda, dejándola indefensa, mientras otros agresores continuaron la golpiza hasta provocarle la muerte. La Fiscalía destacó además que los atacantes aprovecharon la confusión de la noche de disfraces, la ventaja numérica y la vulnerabilidad de la víctima, y que Suárez mostró un desprecio absoluto por la vida humana, retirándose del lugar sin ofrecer ayuda ni colaborar con las autoridades.

Los testimonios de testigos presenciales, entre ellos Juan David Cárdenas Ortiz y Alejandro Izquierdo, corroboran los hechos: observaron cómo Suárez y otros atacantes persiguieron a Jaime Esteban, lo derribaron al suelo y continuaron golpeándolo, mientras una de las mujeres presentes alentaba la agresión con expresiones como “yo le hubiera pegado más”.

Por su parte, la defensa argumentó que no existió intención de matar y planteó que el hecho habría sido una reacción ante un presunto acto de acoso sexual por parte de la víctima, versión que no fue confirmada por la Fiscalía.

En su momento, la defensa también solicitó medidas no privativas de la libertad o, subsidiariamente, detención domiciliaria, aduciendo que Suárez Ortiz colaboraba económicamente con su familia y estaba finalizando su tesis de grado. La jueza desestimó estos argumentos, señalando que la gravedad del hecho, la violencia extrema y la modalidad de la conducta justifican la medida intramural.

El homicidio de Jaime Esteban Moreno conmocionó a la comunidad universitaria y generó indignación en redes sociales por la brutalidad de los hechos y la edad de los involucrados. La investigación continúa para esclarecer la participación de todos los implicados, incluyendo a la mujer vestida de azul, cuya intervención habría sido clave para desencadenar la agresión.