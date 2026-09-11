En cumpleaños del hermano de alias Douglas cayó miembro de La Terraza en Los Colores, Medellín

Mientras estaban celebrando el cumpleaños de José Gerardo Muñoz Martínez, alias Pelusa, (hermano de alias Douglas, cabecilla de La Oficina) las autoridades capturaron a Giovanny Arley Olarte Castrillón, alias Perico, miembro condenado de la banda La Terraza, quien lideraría los movimientos del grupo criminal La Paralela.
El procedimiento se realizó en la noche de este jueves dentro de una propiedad del barrio Los Colores, occidente de Medellín, cuando se encontraban en los festejos de alias Pelusa, quien tiene medida de detención domiciliaria desde el 2024.