En cumpleaños del hermano de alias Douglas cayó miembro de La Terraza en Los Colores, Medellín

Mientras estaban celebrando el cumpleaños de José Gerardo Muñoz Martínez, alias Pelusa, (hermano de alias Douglas, cabecilla de La Oficina) las autoridades capturaron a Giovanny Arley Olarte Castrillón, alias Perico, miembro condenado de la banda La Terraza, quien lideraría los movimientos del grupo criminal La Paralela. El procedimiento se realizó en la noche de este jueves dentro de una propiedad del barrio Los Colores, occidente de Medellín, cuando se encontraban en los festejos de alias Pelusa, quien tiene medida de detención domiciliaria desde el 2024.

Agentes de la Dijín y el GOES de la Policía Metropolitana, junto con la Fiscalía, llegaron hasta esta propiedad para detener a este hombre, quien estaba condenado a 17 años de prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado, desaparición forzada, tortura, desplazamiento forzado, homicidio, porte y tráfico de estupefacientes y extorsión. Entérese: Por secuestro de influencer capturan a sobrino de “Douglas”, jefe de “la Oficina” y exvocero de bandas en la “paz total” Además de esta sentencia, el capturado es investigado por su presunta participación en el doble homicidio registrado el pasado 26 de marzo en un parqueadero del barrio Toscana, en el nororiente de Medellín, donde fueron asesinados Jonathan Alonso Cardona, alias Yoyo, y Edwin Quintero Cardona, alias Paturro. Ambos serían lugartenientes de alias Perico, pero en medio de una disputa por el control de las rentas del narcotráfico de esta organización criminal se habría producido este doble asesinato. Tras este crimen fueron capturadas cuatro personas. Le puede interesar: EXCLUSIVO | Los diagnósticos de salud con los que “Douglas” ha buscado salir de la cárcel en 16 años La captura de Olarte Castrillón sería un golpe estratégico para la banda La Terraza, puesto que sería el emisario de los cabecillas de este grupo delincuencial en la coordinación de las estructuras dependientes de la misma, principalmente La Paralela.

Tras esta captura, las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer si hay vínculos criminales entre alias Perico y alias Pelusa, este último, quien además de ser el hermano de José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas, es el papá de Jhony Alberto Muñoz Laverde, alias El Sobri, capturado el martes en Envigado. Alias Pelusa fue sentenciado a tres años de prisión el 2 de febrero de 2024, los cuales purga en la vivienda del barrio Los Colores donde se produjo el operativo, por el delito de lavado de activos. Los hechos que lo llevaron a prisión ocurrieron entre el 2000 y el 2016. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Preguntas frecuentes: