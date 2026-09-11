En la Fiesta del libro, una charla sobre la belleza, la obsesión y la tecnología en el Parque Explora

Los procedimiento estéticos, quirúrgicos y no quirúrgicos, van en aumento. Solo en Colombia el incremento, en 2024, fue del 10% alcanzando un total de 490.944 procedimientos. Entre los más comunes se cuenta la liposucción, el aumento de senos, la cirugía de párpados, el aumento de glúteos, la abdominoplastia, la aplicación de la toxina botulínica y de ácido hialuronico y la reducción de grasa. La mayoría de los pacientes, por supuesto, son mujeres, pero la tendencia de los hombres va en aumento.
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Esta obsesión con la apariencia da cuenta que la belleza ocupa un lugar crucial en nuestras vidas, pero ¿qué es propiamente la belleza? Acaso un fenómeno natural o cultural, y qué nos impulsa, como humanidad a modificar nuestra apariencia. A partir de esas preguntas, el escritor mexicano, Naief Yehya navegó el tema los últimos 20 años. El resultado es el ensayo Sobre la belleza, entre la venus y el cíborg (2025).
“Con un enfoque multidisciplinario que combina arqueología, sociología y crítica cinematográfica, el autor disecciona fenómenos contemporáneos como la ‘cara de Instagram’, el impacto revolucionario de fármacos como Ozempic, las paradojas del movimiento body positivity y la emergencia inquietante de influencers virtuales como Lil Miquela. Así, el texto de Yehya nos abre los ojos ante una cultura donde la simulación amenaza con reemplazar la realidad, planteando interrogantes urgentes sobre identidad, género y el futuro poshumano que ya habitamos sin ser del todo conscientes”, dice una reseña del libro.