Cinemas Procinal cumple 40 años y cambia de nombre: ahora será Cineprox

Procinal cambia y de ahora en adelante será Cineprox. Es la manera en la que esta compañía nacida en Medellín hace 40 años quiere celebrar estas cuatro décadas dedicadas al cine y al entretenimiento. Pero, ¿por qué cambiar de nombre? Desde Procinal cuentan que este cambio responde a un proceso natural de evolución. “Después de 40 años de historia, crecimiento y conexión con nuestras audiencias, iniciamos una nueva etapa que refleja nuestra consolidación y proyección hacia el futuro”, explican.
Este jueves 6 de noviembre fue el lanzamiento de esta nueva etapa. El gerente general, Juan Carlos Mayungo nos confirmó que este cambio se venía gestando desde hace varios años. “Lo más importante son los modelos de atención de servicio y la propuesta de valor que tenemos, queremos evolucionar para las nuevas”.
Puede leer: Medellín será la sede del Alternativa Film Festival 2026
Cineprox seguirá contando con 14 complejos de cine en el país, que suman 75 pantallas y 11.779 sillas. En los formatos de proyección se encuentran 4DX, VIP, Dolby Atmos y Screen X, muchos con experiencias inmersivas con tecnología, confort y sonido envolvente.
“Nuestro foco está en la modernización de los procesos y la innovación, peleamos mucho con el tema de las filas y estamos trabajando en ello. La idea es hacer autogestión, vamos a abrir nuestro primer punto de venta de comidas en el que la gente entre, agarre su comida, haga check out y pague y también seguimos con nuestro portafolio gastronómico para entregar en salas y muy variados”, le contó a EL COLOMBIANO Juan Carlos Mayungo.