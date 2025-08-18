Familia de El Carmen de Viboral hace colecta para repatriar cuerpo de ser querido muerto en Argentina

Una familia de El Carmen de Viboral enfrenta una difícil situación tras el fallecimiento de Wbeimar Zuluaga, un joven de 31 años que murió en la provincia de Jujuy, en Argentina. Sus seres queridos piden el apoyo de las autoridades colombianas y la solidaridad ciudadana para poder repatriar su cuerpo y darle sepultura en su tierra natal.

Wbeimar salió del país hace ocho años con destino a Brasil. Según relatan sus familiares, allí habría sufrido problemas de salud relacionados con un cuadro epiléptico, por lo que le recomendaron trasladarse a Argentina en busca de tratamiento. Sin embargo, falleció en ese país, presuntamente a causa de un infarto.

La familia quiere despedirlo de forma digna y realizar sus exequias en El Carmen. Para ello, reciben aportes económicos y ayudas. Las personas que deseen colaborar pueden comunicarse al número 323 345 4038.

La Ley 2171 de 2021 establece mecanismos para facilitar la repatriación de cuerpos de colombianos fallecidos en el exterior. El artículo 1 señala que su propósito es “cubrir gastos o trámites y servicios necesarios” para estos casos.

La norma contempla dos modalidades principales: contrato de seguro exequial y contrato de prestación de servicios funerarios, y aclara que el Gobierno debe reglamentarlos a través de los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Hacienda. Además, precisa que el pago del mecanismo será voluntario y podrá hacerse al momento de expedir o renovar el pasaporte, con un costo adicional marginal.