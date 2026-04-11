Colombianos gastan hasta $900.000 al mes en suscripciones y no lo notan; estas son las más comunes

Hace una década, dimensionar el alcance del negocio de las suscripciones habría parecido exagerado. Pues antes estas eran vistas como un lujo o un gasto al que solo podían acceder unos pocos.
Eso de pagar mensualmente por escuchar música sin anuncios publicitarios, entretenimiento o servicios digitales adicionales sonaba hasta ostentoso, pero actualmente se volvió parte del gasto cotidiano del ciudadano promedio. Muchos expertos lo califican como una jugada maestra del marketing global, algo así como generarle necesidades al usuario.
Y es que hoy por hoy, un colombiano promedio puede tener entre cinco y ocho suscripciones activas, de acuerdo con estudios. Estas son tan diversas como los gustos de cada una, pues van desde plataformas de streaming y música hasta bienestar, almacenamiento en la nube para su teléfono Apple o Android o aplicaciones en su versión premium de redes sociales.