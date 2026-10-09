Colpensiones puede suspender el pago de la mesada si no cumple con estos requisitos

Los pensionados de Colpensiones deben mantener actualizada su información y entregar los documentos que exige la entidad en determinadas situaciones para evitar inconvenientes con el pago mensual.
Los trámites incluyen la revisión médica de quienes reciben una pensión por invalidez, la acreditación de estudios de algunos beneficiarios de pensiones de sobrevivientes y la notificación de cambios bancarios o de contacto.
Según la entidad, omitir estas obligaciones puede generar retrasos o la suspensión de las mesadas. Por eso, los beneficiarios deben revisar qué documentación les corresponde y realizar las actualizaciones en los canales habilitados.
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