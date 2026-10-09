Colpensiones puede suspender el pago de la mesada si no cumple con estos requisitos

Los pensionados de Colpensiones deben mantener actualizada su información y entregar los documentos que exige la entidad en determinadas situaciones para evitar inconvenientes con el pago mensual. Los trámites incluyen la revisión médica de quienes reciben una pensión por invalidez, la acreditación de estudios de algunos beneficiarios de pensiones de sobrevivientes y la notificación de cambios bancarios o de contacto. Según la entidad, omitir estas obligaciones puede generar retrasos o la suspensión de las mesadas. Por eso, los beneficiarios deben revisar qué documentación les corresponde y realizar las actualizaciones en los canales habilitados. Puede leer: ¿Deben las mujeres pensionarse a la misma edad que los hombres en Colombia? Esto dicen los expertos

1. Pensionados por invalidez: revisión periódica de la salud

Las personas que reciben una pensión por invalidez deben atender las revisiones periódicas de su pérdida de capacidad laboral, de acuerdo con las disposiciones de la Ley 100 de 1993. La evaluación, que por lo general se realiza cada tres años, permite establecer si la condición médica que dio origen a la pensión continúa, empeoró o presentó una mejoría. Una vez reciben la notificación formal de Colpensiones, los pensionados tienen un plazo de tres meses para programar la valoración o presentar los soportes médicos solicitados. “El plazo busca que la administradora cuente con la información necesaria para mantener el reconocimiento de la pensión”, señala la entidad. Por lo tanto, quienes reciban un requerimiento deben revisar la comunicación y cumplir los plazos establecidos para entregar los documentos o asistir a la valoración correspondiente. Conozca más: ¿Se caería la reforma pensional? Piden a la Corte revisar si el caso Name afectó su trámite en el Senado

2. Beneficiarios de pensiones de sobrevivientes: acreditar los estudios

Los hijos de un afiliado o pensionado fallecido que tengan entre 18 y 25 años y reciban una pensión de sobrevivientes deben acreditar que continúan estudiando. Este requisito permite verificar que se mantienen las condiciones para recibir la prestación. Los beneficiarios deben presentar la documentación que solicite la administradora para demostrar su situación académica.

3. Cambios en cuentas bancarias y datos de contacto

Colpensiones también pide a sus pensionados informar cualquier modificación que pueda afectar el depósito de la mesada o las comunicaciones de la entidad. Los cambios que deben reportarse son: entidad financiera en la que reciben el pago, tipo de cuenta bancaria, dirección de residencia, número de teléfono y correo electrónico. Mantener esta información al día permite que los pagos se gestionen con los datos correctos y que las notificaciones sobre valoraciones médicas, certificados de estudio y otros requerimientos lleguen a sus destinatarios.

¿Cómo actualizar los datos en Colpensiones?

Los trámites están disponibles en la Sede Electrónica de Colpensiones, en los apartados de medicina laboral y actualización de datos. Los pensionados pueden ingresar al portal para gestionar los requerimientos relacionados con su estado de salud o modificar su información bancaria y de contacto. En los casos en que la entidad solicite documentos, deben atender las instrucciones y los plazos de la notificación recibida. La recomendación es verificar que los datos registrados estén vigentes y que la documentación requerida se encuentre al día, especialmente cuando exista un cambio que pueda afectar el reconocimiento o el desembolso de la prestación.

Pagos de Colpensiones: estas son las fechas de las tres últimas mesadas de 2026

Los pensionados del Régimen de Prima Media tienen programados los siguientes pagos para el cierre de 2026: *Lunes 26 de octubre de 2026: mesada de octubre. *Miércoles 25 de noviembre de 2026: mesada de noviembre. *Jueves 24 de diciembre de 2026: Mesada de diciembre y prima de Navidad para quienes tengan derecho a ella. El cronograma corresponde a los pagos administrados bajo el Régimen de Prima Media y no se aplica de forma automática a los afiliados al régimen de ahorro individual gestionado por fondos privados.

¿Quiénes recibirán la prima de Navidad?

El desembolso del 24 de diciembre incluirá la mesada 13 para los pensionados que tengan derecho a esta prestación. Según la información suministrada, la prima equivale a una mensualidad adicional y está contemplada en el artículo 50 de la Ley 100 de 1993 para pensionados por vejez, invalidez y sobrevivencia reconocidos por Colpensiones. Esta prestación se pagará junto con la mesada ordinaria de diciembre. No debe confundirse con la prima de servicios, que corresponde a los trabajadores y tiene reglas distintas.

Reforma pensional: qué ocurre con las herencias y las pensiones de sobrevivientes

Las disposiciones previstas en la reforma pensional contemplan reglas específicas para los recursos de los cotizantes que fallezcan sin completar las semanas necesarias para pensionarse y sin dejar beneficiarios con derecho a una pensión de sobrevivientes. En ese escenario, los recursos acumulados en el pilar contributivo pasarían a integrar la masa hereditaria. Los herederos reconocidos por la ley podrían reclamar esos recursos hasta el cuarto grado de consanguinidad. Esta figura es distinta de la pensión de sobrevivientes, que depende de la existencia de personas con derecho a recibir la prestación por el fallecimiento del afiliado o pensionado. La reforma también contempla una pensión temporal para el cónyuge o compañero permanente menor de 30 años que no tenga hijos con la persona fallecida. Esta prestación podría entregarse durante un periodo de hasta 20 años, mientras el beneficiario tendría que continuar cotizando para construir su propia pensión. En el sistema de pilares propuesto, Colpensiones recibiría los aportes correspondientes hasta 2,3 salarios mínimos, mientras que las administradoras de fondos de pensiones (AFP) manejarían el excedente. Si fallece el cotizante, ambos componentes se unificarían para calcular una sola transferencia por pensión de sobrevivientes. Sin embargo, estos cambios no están vigentes. La Corte Constitucional deberá definir si la reforma pensional comienza a aplicarse en julio de 2027 o si su entrada en vigor se aplaza hasta julio de 2028. Le puede interesar: Corte analizará la petición de Colpensiones para aplazar la reforma pensional hasta 2028

Colpensiones necesita recursos para pagar las mesadas de fin de año

El calendario de pagos se conoce en medio de las necesidades de financiación del sistema pensional para cumplir con las obligaciones pendientes de 2026. El Ministerio de Trabajo calculó que se requieren recursos adicionales por $5,4 billones, mientras que Colpensiones contaría con $35,8 billones de recursos de la Nación disponibles en el presupuesto. La información suministrada señala que cerca de $0 billones habrían quedado asignados en el Presupuesto General de la Nación aprobado durante el gobierno anterior y que aproximadamente $5 billones permanecían pendientes de disponibilidad. Esta distribución requiere verificación, pues las cifras reportadas no permiten establecer con claridad cómo se compone el total de recursos. Ante este panorama, el Gobierno informó que coordinó acciones con el Ministerio de Hacienda y Colpensiones para respaldar los desembolsos de noviembre y diciembre.