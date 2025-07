Las personas que consumen comida procesada tienen hasta un 41 % más de riesgo de desarrollar cáncer de pulmón

No obstante, los autores destacan que es un estudio observacional y no se pueden extraer conclusiones firmes sobre una relación causa-efecto. Además, los autores reconocen que no se incluyó la frecuencia del consumo de tabaco, que podría haber influido, la información dietética se recogió una sola vez, por lo que no se pudieron tener en cuenta los cambios a lo largo del tiempo, y el número de diagnósticos de cáncer podrá no ser lo suficientemente grande.

Aun así, los investigadores destacan el escaso valor nutritivo de los alimentos ultraprocesados y las cantidades excesivas de azúcar, sal y grasas que suelen contener.