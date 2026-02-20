Comiendo por Colombia: Cartagena de Indias en la olla

Por Álvaro Molina
@molinacocinero
Llegamos a la heroica, el corralito de piedra, La ciudad amurallada, La perla del Caribe, La puerta de las Américas, La reina del mar, El paraíso tropical y para los pelaos: Cartacho.
Una ciudad a donde se va a rumbear, caminar, ver atardeceres preciosos, tomar tres esquinas con agua de coco y comer rico. Por años fue el destino más turístico y caro del país; hoy el turismo se ha expandido a otras regiones, como aquí (con los precios).
Puede leer: Comiendo por Colombia: sabores imperdibles del Carnaval de Barranquilla
Para la generación Bad Bunny, un plan soñado con Cholón, Barú y Bora Bora en las islas del Rosario, donde la fiesta no para. Pregunte al pedir para no llevarse sorpresas, como las mojarras más caras del universo y el descorche del termo con agua.
Para los canosos de barriga venerable y medias a media pierna, el mejor programa es recorrer la ciudad con sus murallas, calles empedradas, balcones coloridos, plazas, cafés, restaurantes, tiendas de artesanías y bisutería, La Serrezuela, La bahía, Castillo grande, la San Martín y el Laguito. El plan de playa es perfecto para comprar gafas con el 90% de descuento, hacerse masajes y trenzas con chaquiras cotizadas en euros.