¿Cómo prepararse correctamente para una entrevista de trabajo y no arruinar la oportunidad?

Buscar trabajo es un reto que va mucho más allá de enviar una hoja de vida. La verdadera prueba comienza cuando suena el teléfono o llega el correo con la invitación a la entrevista virtual. Y aunque parece algo sencillo, muchos candidatos fallan justo en ese momento cumbre.

Llegar tarde, no saber usar la plataforma virtual o incluso quedarse sin palabras al no haber investigado sobre la empresa, son errores que siguen siendo más comunes de lo que se piensa.

Por eso, Eliana Medina, coach especializada en procesos de búsqueda laboral, advierte que muchos postulantes pierden oportunidades por no saber gestionar correctamente su agenda ni dominar herramientas básicas.

“Cuando un candidato no sabe usar el calendario, no verifica que la invitación tenga el link correcto o no prueba la plataforma de la reunión, corre el riesgo de no conectarse a tiempo. Y en esos casos toca reagendar. Imagínese cómo queda ante los ojos del reclutador”, señala Medina.

En ese sentido, la preparación previa, tanto para entrevistas virtuales como presenciales, es clave. Aunque la virtualidad facilita los encuentros, también ha abierto espacio a errores que pueden evitarse con anticipación.

