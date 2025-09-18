De mansiones a inquilinatos: así viven 7.000 personas en antiguas casonas de Prado Centro, en Medellín

Medellín es la segunda ciudad con mayor cantidad de población migrante venezolana. Según cifras de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), en 2024 Medellín albergaba a cerca de 240.000 migrantes venezolanos, eso es cerca del 10% de su población, lo que la convierte en la segunda ciudad con mayor presencia de migrantes del vecino país solo superada por Bogotá.
Esa comunidad migrante ha llegado a una ciudad que no tiene la suficiente oferta de vivienda para que todos sus habitantes vivan bajo techo digno. Datos del Plan Estratégico Habitacional de Medellín (PEHMED) muestran que en 2023 el déficit cuantitativo alcanzó el 3,82 %, es decir que faltan unas 16.000 viviendas, mientras cerca de 96.000 hogares habitan en condiciones inadecuadas de habitabilidad. Ante ese panorama, un modelo de habitabilidad tan viejo como la propia ciudad tomó mayor relevancia convirtiéndose ahora en la única contención que evita que miles de personas duerman en las calles: los inquilinatos, la única alternativa de vivienda para miles de personas que no logran acceder al mercado formal. Y no hay otro barrio en Medellín que tenga tantos inquilinatos como Prado Centro.
En 2018 el Censo Nacional de Población y Vivienda del DANE registró 20.184 habitantes en el barrio Prado, de los cuales 8.727 eran venezolanos, es decir el 43 % de la población.
Prado es el único barrio patrimonial de Medellín. Nacido a comienzos del siglo XX, se erigió como el lugar de ensueño de la élite medellinense. Una tras otra se fueron levantando mansiones por obra de los mejores arquitectos de la época que recreaban los estilos europeos tanto en las fachadas como en los jardines y ornamentos. La riqueza por el desarrollo industrial se reflejó siempre en Prado. Pero el cambio de dinámica de la ciudad hizo caer en desgracia al barrio.
Pero la construcción de grandes avenidas –como la Oriental y la Juan del Corral– y la ampliación de la vía La Paz terminaron aislando el barrio y convirtiéndolo en una “isla” rodeada de tráfico. También el Centro dejó de ser lo que era, el epicentro cultural, el referente social de la ciudad. Las familias que habitaban el Centro se fueron y entre ellas las que habían habitado por al menos tres generaciones las antiguas mansiones y casonas de Prado, dejando el barrio a la deriva y las casonas en deterioro. El auge de los inquilinatos según investigaciones de Fracoise Coupé comenzó su auge en los 90 en el Centro con la llegada masiva de desplazados por el conflicto armado que no les alcanzaba para instalarse en barrios populares. También con el aumento del comercio informal y con prácticas popularizadas como la expulsión de las familias de las personas con problemas de adicción. Así, ante la necesidad de sacarle alguna renta a esas grandes casas deshabitadas, esos caserones fueron fraccionados en piezas de arriendo, hasta que Prado llegó a concentrar cerca del 20 % de los inquilinatos de la ciudad.
En 2006, sus 71 manzanas y 266 predios fueron declarados como Bien de Interés Cultural. Medellín no tiene centro histórico y salvo la declaratoria conjunta de Prado, el patrimonio de la capital antioqueña es un cúmulo inconexo de inmuebles. Por eso la existencia de Prado es fundamental para que Medellín no pierda del todo el hilo de su historia.