Así fue el festival de reguetón y trap que armó J Balvin en el Atanasio

En este concierto todo fue exorbitante. Podríamos empezar por las más de 40.000 flores que repartieron a todos los asistentes al entrar, porque este era un festival que hacía alusión a la ciudad de la eterna primavera, a esta Medellín florecida que J Balvin quería resaltar, por eso se llamó Hecho en Medellín, Ciudad Primavera y por eso en todo el concepto del espectáculo las flores fueron protagonistas, (en el vestuario del artista, en los inflables, La inmensidad se sintió luego al entrar, con el escenario más grande que el paisa haya tenido en su carrera, una tarima circular, 360°, con un escenario redondo en el centro –iluminado en su totalidad– y varias pasarelas que se unían a él. Puede leer: J Balvin se mete a la cocina: Elcielo abrió nuevo restaurante en Nueva York y el artista es uno de sus socios El concierto empezó puntual, J Balvin lo había advertido: “Lleguen temprano, empezamos a las 8:00 en punto”, después de las 7 horas de concierto (de 8:00 de la noche a 3:00 de la mañana) ahora se entiende el por qué de la recomendación del artista ya que el tiempo fue otro componente extremo. Aunque después de ver a los invitados que trajo Balvin, 26 en total, se entienden las palabras de DJ Pope cuando afirmó que debió ajustar el set list hasta última hora.

Los invitados al concierto de J Balvin en Medellín

Este fue, literalmente, un festival de reguetón y trap, que tuvo destellos de colombianidad con el segmento del francés DJ Snake y canciones como El Preso y Los Sabanales y otro listón con la presencia del rapero norteamericano 50 Cent. J Balvin fue el protagonista principal en la primera hora de concierto con canciones como Blanco, Qué más pues, Con altura, Que pretendes, Sigo extrañandote, varias de su nuevo disco y otras más como Poblado, Brillo y Amarillo. Una hora después llegó el primer invitado: Reykon y aquí comenzó una mezcla de artistas cantando con Balvin, cantando su propia música y luego regresaba Balvin en solitario con alguno de sus éxitos y se repetía la historia. A medida que pasaban los invitados quedó claro algo que ya EL COLOMBIANO había detallado desde hace varios días: el trap es el género de moda entre los jóvenes y adolescentes de Medellín. Fue evidente la emoción de los más jóvenes con invitados como Eladio Carrión y Kris R, pero ¿y el reguetón? Obviamente fue el protagonista de la noche y no solo con los éxitos y lo más reciente de Balvin sino apelando a la nostalgia con algunos artistas y esos primeros éxitos del género. El más ovacionado de los invitados, sin duda, Ryan Castro, otro paisa que se ha sabido ganar el cariño de la gente de su tierra; la nostalgia llegó a su máxima expresión con Tito el bambino, Jowell y Randy, Lennox –que llegó sin Zion tras los problemas de salud que este ha tenido en las últimas semanas y que recordaron en el concierto– y Daddy Yankee, todos artistas a los que Balvin reconoció su influencia y la importancia de su carrera. Hubo también euforia con Ferxxo y con Maluma, dos estrellas más de la casa. Vale la pena anotar un comentario que escuché en la gramilla, que hizo falta una voz femenina entre los invitados a este concierto porque aunque Balvin cantó las cancioens que tiene con artistas como Rosalía o Cardi B, ninguna pudo estar presente en este gran festival.

Momentos inolvidables del show de J Balvin en Medellín

Como tantos puntos descritos sobre lo inmenso del show hay que destacar uno más: que fueron 70 bailarines en escena los que hicieron parte del espectáculo, pero lo más importante de todo –además de su calidad– es que 46 de ellos son colombianos. El abrazo de hermanos entre J Balvin y Maluma, arrodillados en el escenario, será una imagen inolvidable para muchos quienes insisten en registrarlos como “archienemigos”, aquí Balvin reiteró hoy que son “hermanos” que hablan de pañales, hijos y teteros (haciendo referencia a que ambos son padres de familia).

Pero ese encuentro con Maluma no fue el único de lágrimas para Balvin. Previo a interpretar la canción Río, que hizo en homenaje a su hijo, se proyectó un video de su pareja Valentina Ferrer con el niño –quienes por temas de papeles no pudieron viajar a acompañarlo– deseándole éxitos en este concierto y diciéndole que lo extrañan. Cuando el concierto rozaba las 5 horas J Balvin manifestó su cansancio, “abajo me estaba desmayado pero a ustedes no los dejo”, dijo. Algunas personas sí dejaron el Atanasio, no sabemos si desmayados también del cansancio o por qué razón, pero –aunque fueron pocas– ya tras cinco horas de espectáculo el agotamiento era como todo lo del concierto: monumental. En definitiva fue un show bastante completo porque no solo fue Balvin, sino el género que el impulsa el que fue protagonista. Pero fue evidente, además, que algunos artistas tuvieron su pista de sonido y no cantaron 100 % en vivo, –lo comentamos varios colegas que también estaba en la misma zona que yo–. El lunar fueron los asistentes que se tomaron unas copitas de más quienes lastimosamente no fueron conscientes de todo el show e incomodaron en algunos sectores –y eso se ve hoy en la mayoría de los conciertos, me pasó en uno de los de Shakira este año en Bogotá, por ejemplo–. Para mi gusto, que no es el de la media de los asistentes a este show, 26 artistas fue demasiado y no todos estuvieron a la altura de esta oportunidad. No se sabe si Bogotá tendrá la misma suerte o si los nombres cambiarán, lo que si es cierto es que esta Ciudad Primavera se trasladará a Bogotá el próximo 13 de diciembre.

Listado completo de los invitados de J Balvin en su concierto en Medellín