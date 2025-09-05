El veneno del mercurio llegó al Oriente antioqueño: confirmaron que el río Calderas está contaminado

Cornare dio nuevas pistas de lo que es un secreto a voces hace tiempo. La minería ilegal sobre los ríos del Oriente antioqueño se asentó ya completamente y la devastación que el país entero ha visto en el Bajo Cauca, empieza a evidenciarse ahora en los ríos del Oriente. La autoridad ambiental publicó los resultados de los análisis realizados a las aguas de los ríos Calderas y San Carlos, tras denuncias recibidas por posibles vertimientos derivados de actividades de minería ilegal en el municipio de San Carlos. “La entidad lamenta este tipo de hechos en el territorio y señala que, pese a los diferentes operativos adelantados, es la primera vez que se identifica la presencia de mercurio en los ríos de su jurisdicción”. Lea: La minería ilegal de oro ahora acecha los ríos y la riqueza natural del Oriente antioqueño Según detalló la corporación autónoma, el 16 de julio de 2025 se tomaron cinco muestras de agua en diferentes puntos de estas fuentes hídricas. Los análisis, efectuados en el Laboratorio Ambiental de Cornare acreditado por el Ideam, arrojaron que en dos puntos de monitoreo sobre el río Calderas se detectaron concentraciones de mercurio divalente que superan hasta tres veces los límites máximos permitidos por la Resolución 0631 de 2015. La muestra número uno arrojó 9,50 μg/L Hg²⁺ (límite máximo permitido: 2 μg/L), en tanto que la uestra dos arrojó 6,98 μg/L Hg²⁺. Por otro lado, Cornare señaló que en los puntos muestreados sobre el río San Carlos, las concentraciones de mercurio son inferiores al límite de detección del laboratorio, por lo que se consideran no cuantificables a ese nivel de sensibilidad. El resto de parámetros físicoquímicos analizados, según la entidad, se encuentran dentro de rangos normales de calidad del agua. Lea: Criminales hasta desvían ríos en Antioquia, así arrasan la naturaleza El mercurio es un contaminante altamente tóxico que puede causar daños neurológicos, afectar órganos vitales y poner en riesgo a mujeres gestantes y niños incluso a bajas concentraciones. En los ecosistemas acuáticos se bioacumula en peces y aves, alterando la cadena alimenticia y la seguridad alimentaria de las comunidades, por ello estos hallazgos constituyen una señal de alerta y exigen acciones inmediatas de control y prevención.

Cornare reiteró que la posible fuente de contaminación está asociada a actividades de minería ilegal a cielo abierto, identificadas en la cuenca del río Calderas. La entidad precisó que, según la Ley 685 de 2001 (Código de Minas), la competencia directa para ejercer control sobre estas actividades recae en las alcaldías municipales, quienes son la primera autoridad minera en sus territorios.