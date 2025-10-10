x

Estudie y trabaje con Grupo Bios: oportunidad para ser técnico en asesoría comercial en Itagüí

La convocatoria es para formarse como técnico en asesoría comercial con patrocinio, apoyo económico y beneficios laborales.

    Los seleccionados recibirán hasta el 100% de un salario mínimo como apoyo durante su etapa productiva. FOTO: GETTY
Johan García Blandón
hace 5 minutos
bookmark

Operadora Avícola Colombia S.A.S, compañía del Grupo Bios, abrió una convocatoria dirigida a jóvenes apasionados por las ventas y el servicio al cliente, que quieran estudiar y trabajar al mismo tiempo. La empresa ofrece la posibilidad de formarse en la Técnica en Asesoría Comercial del Sena, con patrocinio total y apoyo económico durante el proceso de aprendizaje.

La convocatoria busca bachilleres o estudiantes desde noveno grado aprobado hasta grado once, interesados en formarse como asesores comerciales y desarrollar una carrera dentro del sector agroindustrial.

Durante la etapa lectiva, “los seleccionados recibirán un apoyo de sostenimiento del 75% del salario mínimo mensual, y durante la etapa productiva, hasta el 100% (1 SMMLV)”, describe la empresa en su convocatoria.

Además, contarán con afiliación a EPS, ARL, pensión, auxilio de transporte y beneficios legales y extralegales, junto con programas de bienestar emocional.

Le puede interesar: Empleos con horarios flexibles: estas vacantes son ideales para madres y estudiantes

Formación técnica con respaldo del Sena

La formación se realizará a través del Sena sede Itagüí, con una duración total de 15 meses.

El inicio de clases está previsto para el 16 de noviembre de 2025, y el programa busca fortalecer las habilidades de comunicación, negociación y orientación al cliente de los participantes.

Desde Grupo Bios, aseguran que “el objetivo es acompañar a los jóvenes en su crecimiento personal y profesional, para que puedan trabajar por la nutrición de todos y el desarrollo del campo colombiano”.

Requisitos para aplicar:

- Nivel de formación: mínimo 9° grado aprobado y certificado.

- No haber firmado contrato de aprendizaje.

- No estar cursando otro programa de educación superior.

- Disponibilidad para estudiar y trabajar en el área metropolitana del Valle de Aburrá.

Lea más: Trabaja en Corautos: hay vacantes en el sector automotriz en Medellín, Bogotá y más ciudades

Apoyo económico y beneficios

Los aprendices contarán con:

- Apoyo de sostenimiento de hasta el 100% de un SMMLV.

- Afiliación a EPS, ARL, pensión y auxilio de transporte.

- Beneficios emocionales y extralegales.

Ubicación y salario:

Lugar: Itagüí, Antioquia.

Apoyo mensual: $1.423.500 aproximadamente.

Duración del programa: 15 meses.

¿Cómo postularse por Magneto Empleos?

Los interesados en participar en la convocatoria pueden hacerlo a través de la plataforma Magneto Empleos.

Solo deben:

1- Ingresar al portal y buscar la vacante “Técnico en Asesoría Comercial – Grupo Bios / Operadora Avícola Colombia S.A.S”.

2- Crear o actualizar su hoja de vida en la plataforma.

3- Postularse directamente en la oferta y seguir las instrucciones del proceso de selección.

Conozca también: Trabajo sin experiencia: estas son las más de 55.000 ofertas disponibles en el país

