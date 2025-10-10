Estudie y trabaje con Grupo Bios: oportunidad para ser técnico en asesoría comercial en Itagüí

Operadora Avícola Colombia S.A.S, compañía del Grupo Bios, abrió una convocatoria dirigida a jóvenes apasionados por las ventas y el servicio al cliente, que quieran estudiar y trabajar al mismo tiempo. La empresa ofrece la posibilidad de formarse en la Técnica en Asesoría Comercial del Sena, con patrocinio total y apoyo económico durante el proceso de aprendizaje.

La convocatoria busca bachilleres o estudiantes desde noveno grado aprobado hasta grado once, interesados en formarse como asesores comerciales y desarrollar una carrera dentro del sector agroindustrial.

Durante la etapa lectiva, “los seleccionados recibirán un apoyo de sostenimiento del 75% del salario mínimo mensual, y durante la etapa productiva, hasta el 100% (1 SMMLV)”, describe la empresa en su convocatoria.

Además, contarán con afiliación a EPS, ARL, pensión, auxilio de transporte y beneficios legales y extralegales, junto con programas de bienestar emocional.

