De no haber acuerdos en la COP de Samarcanda, podrían desaparecer los tiburones y rinocerontes

Más de 180 países se reunirán con expertos en conservación hasta el 5 de diciembre en la ciudad de Samarcanda, en Uzbekistán, para discutir decenas de propuestas sobre el comercio y la protección de la vida silvestre.
El foro, conocido como Conferencia de las Partes (COP), reúne a los firmantes de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).
Esta convención, firmada en 1973, es el marco principal para la protección de los animales y las plantas más amenazados, y regula el comercio de unas 36.000 especies.