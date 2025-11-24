x

De no haber acuerdos en la COP de Samarcanda, podrían desaparecer los tiburones y rinocerontes

La protección de los tiburones y la limitación de las ventas de cuernos de rinocerontes son algunos de los temas de la gran conferencia mundial sobre la protección de las especies amenazadas, que arranca este lunes en Uzbekistán.

  Un rinoceronte duerme bajo la sombra de un árbol en una reserva natural en el límite sur del Parque Nacional Hwange. Foto Afp
    Un rinoceronte duerme bajo la sombra de un árbol en una reserva natural en el límite sur del Parque Nacional Hwange. Foto Afp
Agencia AFP
hace 2 horas
bookmark

Más de 180 países se reunirán con expertos en conservación hasta el 5 de diciembre en la ciudad de Samarcanda, en Uzbekistán, para discutir decenas de propuestas sobre el comercio y la protección de la vida silvestre.

El foro, conocido como Conferencia de las Partes (COP), reúne a los firmantes de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

Siga leyendo: Así es BogotáBio, el centro de desarrollo que le permitirá a Colombia producir sus propias vacunas

Esta convención, firmada en 1973, es el marco principal para la protección de los animales y las plantas más amenazados, y regula el comercio de unas 36.000 especies.

La CITES regula el comercio mediante los llamados apéndices, unas listas de animales y plantas clasificadas según el grado de amenaza al que se enfrentan.

El comercio de especies en el Apéndice I, las más amenazadas del mundo, se prohíbe casi totalmente. Las especies incluidas en el Apéndice II están sujetas a un escrutinio y certificación adicionales antes de que se puedan comercializar.

Las propuestas en la agenda buscan fortalecer la protección de varias especies de tiburones, debilitar las restricciones sobre el comercio de jirafas y limitar las ventas de cuernos de rinocerontes y de marfil de elefantes.

Entre las más polémicas está la petición de aumentar la protección de las anguilas, un alimento muy popular en algunas partes de Asia.

La anguila europea (Anguilla anguilla) está catalogada como en peligro crítico y fue incluida en el Apéndice II en 2009.

Varios países quieren agregar otras especies de anguilas al Apéndice II, una propuesta que Japón rechaza, ya que su país consume grandes cantidades de estos peces.

Lea aquí: Las piedras que brillan en la oscuridad: el secreto luminoso del Museo de Geociencias de la Universidad Nacional

Otro tema polémico es permitir que los gobiernos vendan sus reservas de marfil de elefante y cuernos de rinoceronte.

Sus partidarios argumentan que los gobiernos deben poder vender las reservas para financiar la conservación, pero varios grupos defensores de los animales advierten que reabrir la venta impulsará el comercio ilícito.

“Tan pronto como se abre ese comercio legal, se proporcionan vías para que el marfil y el cuerno de rinoceronte ilegales se blanqueen en esos mercados de Asia, donde han causado tantos problemas”, dijo Matt Collis, director de políticas en el Fondo Internacional para el Bienestar Animal.

Namibia, que defiende la propuesta, insiste en que necesita los fondos para evitar “la desaparición progresiva de los rinocerontes del paisaje, la reducción de su hábitat y el debilitamiento de sus metapoblaciones nacionales”.

Los miembros de la CITES rechazaron una propuesta similar en 2022.

En Samarcanda también se discutirá una mayor protección para siete especies de tiburones, incluida la prohibición total del tiburón oceánico de puntas blancas, en peligro crítico (Apéndice I).

Le puede interesar: Investigadores de la UdeA convierten larvas de mosca en proteína para alimentar peces y aves

Preguntas frecuentes sobre la nota:

¿Qué significa CITES y dónde se realiza la COP actual?
CITES significa Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. La Conferencia de las Partes (COP) se celebra en la ciudad de Samarcanda, Uzbekistán, y dura hasta el 5 de diciembre.
¿Por qué la venta de marfil y cuernos de rinoceronte es polémica?
Países como Namibia quieren vender sus reservas para financiar la conservación. Los conservacionistas advierten que esta reapertura del comercio legal facilitará el blanqueo de marfil y cuernos ilegales en el mercado asiático.
¿Qué especie de tiburón está en peligro crítico en la agenda de la COP?
Se discute la prohibición total del tiburón oceánico de puntas blancas, el cual está catalogado como en peligro crítico. Se busca incluirlo en el Apéndice I, lo que prohibiría casi totalmente su comercio.
