Crecen los rumores sobre Marco Rubio como posible sucesor de Trump para 2028 en EE. UU.: su esposa es de raíces colombianas

El podio de la Casa Blanca, habitualmente reservado para la gestión diplomática, se transformó recientemente en el escenario de un posible despliegue político que ha encendido todas las alarmas en Washington.

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Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU., asumió el rol de portavoz en sustitución de Karoline Leavitt —actualmente de baja por maternidad— con una actuación que sectores conservadores calificaron de “presidencial”, intensificando las especulaciones sobre una posible candidatura para 2028.

Durante la comparecencia, Rubio respondió con soltura y humor a interrogantes sobre Irán, China, Venezuela y el papa. Este desempeño mediático no solo posicionó la etiqueta #Rubio2028 como tendencia en la red social X, sino que generó una reacción en cadena entre comentaristas republicanos y figuras de alto perfil.

Y es que la tendencia ha estado tan presente que hasta la esposa de Rubio entró en el tema de conversación. Se trata de Jeanette Dousdebes Rubio, que nació en Miami, Florida, pero sus padres son inmigrantes colombianos.

En caso de que el secretario llegara a ser presidente de EE. UU., esta sería la 1.ª primera dama en la historia del país de raíces latinas. Jeanette, aunque es influyente en la vida y carrera de Rubio, ha mantenido un perfil bajo durante la trayectoria política de su esposo, enfocándose en la crianza de sus cuatro hijos y causas filantrópicas.

Sobre su vida personal, se sabe que fue animadora de los Miami Dolphins y es fundadora de la consultora JDR Consulting, y ha sido descrita como un “ejemplo de familia latina en la política” de EE. UU. A menudo aparece junto a Rubio en eventos oficiales, con un respaldo familiar fuerte.