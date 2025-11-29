Crisis de aviones en Colombia dispara viajes por carretera; así puede comprar pasajes baratos en buses

La movilidad del país entró en modo emergencia, tras la orden de la Aeronáutica Civil de dejar en tierra los aviones A320 que operan en Colombia, por una actualización urgente de software ordenada por Airbus.
Por eso, Avianca confirmó que más del 70% de su flota deberá permanecer estacionada y que cerrará la venta de tiquetes hasta el 8 de diciembre.
La consecuencia inmediata, miles de pasajeros con reservas afectadas y otros tantos sin opciones aéreas para las fechas más calientes del año.
En plena temporada de fin de año, el golpe logístico es tan grande que el transporte terrestre se convirtió, de la noche a la mañana, en el salvavidas nacional, así lo dio a conocer la plataforma Pinbus.
Puede leer: Avianca activa plan de protección: así puede reprogramar o pedir reembolso