El 50% de la Costa Caribe depende del gas de Canacol: Asoenergía alerta por impacto en precios y empleo

La Asociación de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales (Asoenergía) encendió las alertas frente a la situación de Canacol Energy, que podrían comprometer la continuidad del suministro de gas natural en Colombia, con efectos directos sobre miles de usuarios y economías regionales, especialmente en la Costa Caribe. En contexto: Canacol Energy busca cancelar contratos de gas en Colombia y pone en alerta el suministro nacional El gremio subrayó que el gas natural es un insumo esencial para múltiples procesos productivos, muchos de ellos continuos y sin sustitutos viables en el corto plazo. Por ello, cualquier interrupción o incertidumbre en su provisión puede impactar la operación empresarial, el empleo y la competitividad del país.

El peso en el mercado: 50% del gas de la Costa Caribe depende de Canacol

Uno de los principales focos de preocupación es la posible cancelación de contratos de suministro en el mercado mayorista. La empresa Canacol Energy es el segundo mayor productor de gas del país, con cerca del 17% del suministro nacional y alrededor del 50% del abastecimiento de la Costa Caribe. Una eventual interrupción en estos contratos, advirtió el gremio, afectaría a un número significativo de usuarios y podría presionar al alza los precios internos del gas. Esto, a su vez, tendría efectos en las tarifas para sectores industriales, comerciales, residenciales y de gas vehicular. Puede leer: Cerro Matoso alerta riesgo de cierre por decisión de Canacol sobre suministro de gas en Colombia Además, el impacto se extendería al sector de generación térmica, clave para la Costa Caribe, en un contexto marcado por la posible llegada del fenómeno de El Niño y el encarecimiento del gas importado por factores geopolíticos.

Impacto en empleo, regalías y comunidades

Asoenergía también destacó casos concretos como el de Cerro Matoso, cuya operación depende en cerca del 80% del gas suministrado por Canacol. Una eventual terminación anticipada de contratos podría afectar más de 2.000 empleos directos e indirectos en el sur de Córdoba. El impacto social sería significativo: más de 50.000 personas y 25 comunidades cercanas se verían afectadas por la disminución de proyectos sociales financiados por la compañía. A esto se suma el impacto fiscal, teniendo en cuenta que en 2025 la empresa aportó cerca de $334.570 millones en regalías e impuestos.

Llamado a garantizar seguridad jurídica y estabilidad