El 50% de la Costa Caribe depende del gas de Canacol: Asoenergía alerta por impacto en precios y empleo

La Asociación de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales (Asoenergía) encendió las alertas frente a la situación de Canacol Energy, que podrían comprometer la continuidad del suministro de gas natural en Colombia, con efectos directos sobre miles de usuarios y economías regionales, especialmente en la Costa Caribe.
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El gremio subrayó que el gas natural es un insumo esencial para múltiples procesos productivos, muchos de ellos continuos y sin sustitutos viables en el corto plazo. Por ello, cualquier interrupción o incertidumbre en su provisión puede impactar la operación empresarial, el empleo y la competitividad del país.