¿Es cierto que el peso muerto es un ejercicio riesgoso? Esto dicen los expertos

Aunque es común escuchar sobre lesiones en grandes deportistas, lo cierto es que cualquier persona que realice actividad física está expuesta a ellas, sin importar el nivel. Por ejemplo, solo en Estados Unidos, según la organización de salud National Safety Council, en 2024 4,3 millones de personas acudieron a servicios de urgencias por alguna lesión.
Aunque más del 80 % de estos casos ocurrieron durante la práctica de algún deporte, más de 560.000 se produjeron mientras las personas hacían ejercicio en gimnasios u otros centros de acondicionamiento físico.
Para hablar sobre cuáles son el tipo de lesiones más comunes en este contexto, Óscar Mario Cardona, médico deportólogo, le explicó a EL COLOMBIANO que es necesario comprender dos de las categorías que existen: por sobreuso y por trauma. La primera hace referencia a aquellas que son causadas por la realización de actividades repetitivas a lo largo del tiempo, mientras que las otras aparecen repentinamente.
Teniendo esto en cuenta, las lesiones más comunes entre quienes realizan actividad física por autocuidado, como ir al gimnasio, y no de manera profesional, son las lesiones por sobreuso. “Las lesiones más comunes ocurren en las rodillas, los hombros, los codos y en la columna lumbar, donde es frecuente la lumbalgia. Esto suele deberse a que, al levantar peso, no siempre se utilizan las mejores posiciones mecánicas. También pueden presentarse contracturas musculares que, si no se tratan con el reposo adecuado, pueden evolucionar hacia un desgarro. En general, se trata de lesiones por sobreuso: contracturas en grandes articulaciones y en los músculos más comprometidos durante la actividad física”, menciona Cardona.