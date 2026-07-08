De ‘Iván Mordisco’ y ‘Calarcá’ a alias Alfred: los cabecillas a los que De la Espriella les dio un ultimátum para que se sometan

Abelardo De la Espriella, presidente electo de Colombia, tomará posesión de su cargo el próximo 7 de agosto desde una base militar, como él mismo lo anunció recientemente. De cara al inicio de su gobierno, ha reiterado que varios cabecillas de grupos armados ilegales serán declarados objetivos militares y que tienen desde ya el plazo de un mes para someterse a la justicia. Ese mensaje lo reforzó este miércoles durante el primer empalme territorial en Norte de Santander, donde lanzó una advertencia directa a los principales jefes de estructuras armadas que operan en el país. “Aprovecho los micrófonos de los medios que nos acompañan para declarar a alias Alfred, del Frente de Guerra Nororiental del ELN, y alias Andrey, del Frente 33 de las disidencias de las Farc, objetivos militares del Gobierno del Tigre; tienen un mes para entregarse, de lo contrario, vamos a ir por ustedes y les va a caer todo el peso de la ley y del Estado de derecho”, aseguró De la Espriella. Lea también: De la Espriella declaró objetivo militar a dos cabecillas del Catatumbo y les dio un mes para entregarse, ¿quiénes son? Sin embargo, esa advertencia no se ha limitado solo a esos dos comandantes subversivos. Desde la campaña presidencial y ahora como mandatario electo, De la Espriella ha mencionado a varios jefes de grupos armados ilegales que, según afirmó, serán prioridad para su administración. En el caso de las disidencias de las Farc, ha señalado a alias Calarcá, Iván Mordisco y Andrey. Por parte del ELN, ha mencionado a alias Alfred, del Frente de Guerra Nororiental.

Alias Calarcá

‘Calarcá’, cuyo nombre es Alexander Díaz Mendoza, es uno de los principales comandantes del Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF), una facción de las disidencias de las antiguas Farc que actualmente mantiene un proceso de diálogos con el Gobierno colombiano. Ingresó a la antigua guerrilla siendo adolescente y militó en el Frente 40 y posteriormente en el Bloque Oriental. Aunque inicialmente hizo parte del proceso derivado del Acuerdo de Paz de 2016, abandonó la zona de reincorporación en 2017 y regresó a la actividad armada bajo el liderazgo de alias Gentil Duarte. Tras la muerte de este y la división de las disidencias, asumió el liderazgo de la facción enfrentada al Estado Mayor Central de alias Iván Mordisco. Las autoridades le atribuyen influencia sobre estructuras armadas con presencia en Meta, Guaviare, Caquetá, Putumayo, Huila y otras regiones del suroriente del país. Además, ha actuado como jefe negociador de su organización en la mesa de conversaciones con el Gobierno. TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: Conflicto entre ELN y disidencias de Farc produjo nuevo desplazamiento de 784 personas en Catatumbo. El grupo bajo el mando de alias Calarcá ha experimentado un fortalecimiento significativo de sus tropas. Datos de las Fuerzas Militares estiman que el Estado Mayor de Bloques y Frentes tiene 3.000 personas en armas. Organizaciones como Fundación Ideas para la Paz, FIP, y otras, reportan que su pie de fuerza ha crecido de manera acelerada, impulsado por el reclutamiento forzado, la expansión territorial y las disputas internas con otros grupos ilegales. A diferencia de ‘Mordisco’, su situación judicial y operativa está marcada por su rol como negociador, lo que ha desencadenado fuertes controversias políticas y mediáticas. El 23 de julio de 2024 se produjo uno de los incidentes más polémicos en el marco de la “paz total” del presidente Gustavo Petro y cuya continuidad el nuevo mandatario, De la Espriella, ha dicho que no va. En un puesto de control militar ubicado en el sector de Puente Gabino (entre Barbosa y Santo Domingo, Antioquia), el Ejército detuvo una caravana de siete vehículos blindados de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Lea también: Un militar muerto y 2 heridos por nuevo ataque con drones del ELN en Norte de Santander En las camionetas, escoltadas por funcionarios de la UNP, viajaban 18 disidentes de las Farc. Entre ellos se encontraban alias Calarcá, alias Erika (su compañera sentimental), y líderes de distintos frentes como alias Firu (cabecilla del Frente 36), alias Ramiro y alias Urías Perdomo. Las autoridades encontraron en los vehículos armas de fuego, municiones, cerca de 60 millones de pesos en efectivo y a un menor de edad reclutado. A pesar de ser trasladados a una instalación militar en Bello (Antioquia), la Fiscalía ordenó la liberación de alias Calarcá, su pareja y otros cabecillas bajo el argumento de que el Gobierno había solicitado la suspensión de sus órdenes de captura por ser reconocidos como gestores de paz en la mesa de diálogos. Solo unos pocos quedaron a disposición judicial inicialmente. El General Jorge Hernández, quien comandaba las tropas que detuvieron la caravana, denunció posteriormente que fue retirado del Ejército como represalia del Gobierno por haber ejecutado ese operativo. El escándalo de la caravana derivó en otra enorme polémica. Tras las incautaciones realizadas en los vehículos de la UNP y operativos posteriores, las autoridades extrajeron información de los dispositivos y archivos pertenecientes a la estructura de alias Calarcá. Noticias Caracol, entonces, reveló un informe detallando que, dentro de los archivos de alias Calarcá existen evidencias que apuntan a presuntos nexos y alianzas entre altos funcionarios del Estado, oficiales del Ejército y las disidencias comandadas por este cabecilla. Entre los mencionados en los documentos incautados figura el brigadier general del Ejército, Juan Miguel Huertas Herrera, quien ha negado cualquier relación con esa estructura ilegal. No se pierda: Volver a la clandestinidad o huir a Venezuela: los escenarios de “Calarcá” si se rompe la mesa de paz Esta filtración desató un debate de control político y obligó a la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales a compulsar copias ante la Corte Suprema de Justicia para investigar la conducta de los oficiales implicados. Debido a su condición activa en la mesa de diálogos, alias Calarcá tiene sus órdenes de captura suspendidas, por lo que actualmente no existe una recompensa del Estado para su abatimiento o detención, como sí ocurre con Iván Mordisco. Sin embargo, la Gobernación de Antioquia ha ofrecido millonarias recompensas por lugartenientes del Frente 36 (alineado a Calarcá), como alias Lobo y alias Pimpón, tras el reacomodo que sufrió la estructura criminal por recientes capturas. Esta es la delegación que tiene en la mesa alias Calarcá: Leopoldo Durán García: jefe de la delegación (firmante de paz en el 2016); alias Calarcá, jefe máximo del Estado Mayor de Bloques y Frentes; Andrey Avendaño (firmante de paz en el 2016 y declarado objetivo militar por De la Espriella en su gobierno); José Tomás Ojeda; Robinson Caicedo Ríos (firmante de paz en el 2016); Erika Castro (firmante de paz en el 2016); Danilo Alvizú (firmante de paz en el 2016); Tania Mendoza y Jhon Mendoza (firmante de paz en el 2016).

Alias Iván Mordisco

Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, es considerado el máximo comandante del Estado Mayor Central (EMC), la principal estructura de las disidencias de las Farc que rechazó el Acuerdo de Paz de 2016. Durante años integró el Frente Primero de las antiguas Farc y fue uno de los primeros comandantes en anunciar que no se acogería al proceso de desmovilización. Tras la muerte de alias Gentil Duarte, consolidó el liderazgo del EMC, organización con presencia en departamentos como Cauca, Meta, Guaviare, Caquetá, Amazonas, Guainía y Vaupés. Su estructura ha sostenido enfrentamientos tanto con la Fuerza Pública como con otros grupos armados ilegales, incluida la facción liderada por alias Calarcá. Lea también: Así ‘Calarcá’ se fortalece en plena negociación: crece 111% y ya tiene casi 3.000 combatientes Sobre él pesan múltiples órdenes de captura e investigaciones por delitos como homicidio, secuestro, terrorismo, narcotráfico, reclutamiento de menores y concierto para delinquir. Es considerado uno de los criminales más buscados por las autoridades colombianas. Actualmente, el Gobierno ofrece una recompensa de hasta $4.450 millones de pesos (aproximadamente 1,3 millones de dólares) por información exacta que permita la ubicación y captura de alias Iván Mordisco. La presión militar para estrechar el cerco sobre ‘Iván Mordisco’ ha llevado los operativos hacia zonas selváticas y fronterizas de muy difícil acceso. El golpe más severo a su círculo personal ocurrió recientemente. En marzo pasado las Fuerzas Militares desplegaron una operación conjunta y un bombardeo estratégico en el departamento del Vaupés, considerado una de las zonas de retaguardia profunda de esta disidencia. En el lugar fue abatida alias Lorena, quien fue identificada por las autoridades como la compañera sentimental de Iván Mordisco. Durante el mismo operativo, fueron dados de baja otros cinco guerrilleros que conformaban el anillo de seguridad más cercano al cabecilla, lo que demostró la capacidad de la inteligencia militar para infiltrar sus coordenadas de resguardo. Lea también: Secuestros de familias, asesinatos y otros crímenes: ¿por qué el Gobierno no reactiva la captura de Calarcá?

Alias Andrey

Alias Andrey, identificado públicamente como Eduardo García Téllez, también conocido como Andrey Avendaño, es uno de los principales comandantes del Frente 33 del Estado Mayor de los Bloques y Frentes, organización encabezada por alias Calarcá. Su nombre adquirió relevancia nacional al ser designado como delegado de esa organización en la mesa de diálogos con el Gobierno. Las autoridades le atribuyen influencia principalmente en la región del Catatumbo, donde el Frente 33 mantiene presencia armada y disputa corredores estratégicos para economías ilegales. En distintos pronunciamientos públicos ha actuado como vocero de esa estructura, especialmente durante las negociaciones de paz y en comunicados relacionados con la confrontación entre la facción de Calarcá y el Estado Mayor Central de Iván Mordisco.

Alias Alfred

Según información de inteligencia, alias Alfred correspondería a Robinson Navarro Flórez, un señalado integrante del ELN con cerca de 56 años y más de tres décadas de permanencia en esa organización armada. Los organismos de seguridad lo ubican como uno de los principales mandos del Frente de Guerra Nororiental, estructura con presencia en Norte de Santander y otras zonas estratégicas del nororiente colombiano, donde tendría influencia en la planeación y coordinación de operaciones armadas. De acuerdo con los reportes oficiales, a Navarro Flórez se le atribuye participación en varios de los ataques más relevantes ejecutados por esa estructura durante las últimas dos décadas. Entre ellos figura la acción contra la cárcel Modelo de Cúcuta, ocurrida el 1 de abril de 2000, que terminó con la fuga de 71 internos. Lea también: Pareja secuestrada por disidencias de ‘Calarcá’ ocultó a sus 5 hijos para evitar su reclutamiento y ahora no aparecen Las autoridades también lo señalan de haber ordenado, en 2005, el asesinato de dos sacerdotes y dos civiles en el municipio de Convención. Posteriormente, en 2014, habría estado detrás de la incineración de cinco tractocamiones en la vereda El Pavés, jurisdicción de Ábrego. Su nombre igualmente aparece relacionado con múltiples acciones contra la Fuerza Pública. En 2015 habría ordenado la instalación y activación de un campo minado en Sardinata que dejó tres militares muertos, además de una emboscada contra la Policía en Ocaña, donde fallecieron dos uniformados y otros tres resultaron heridos. Ese mismo año también le atribuyen un hostigamiento contra una base militar en Hacarí que dejó seis civiles lesionados. Los informes de inteligencia también lo vinculan con la instalación de un campo minado en Tibú en 2019; un ataque de francotirador contra una base militar en Convención en 2021; el lanzamiento de artefactos explosivos contra el Cantón Militar El Trapiche, en Ocaña, durante 2022; y el ataque registrado en marzo de 2023 en la vereda Villa Nueva, municipio de El Carmen, en el que murieron 10 militares y otros nueve resultaron heridos. Más recientemente, las autoridades sostienen que durante 2025 habría dirigido las operaciones del ELN en la confrontación contra el Frente 33 de las disidencias de las Farc en el Catatumbo, enfrentamientos que derivaron en una de las crisis humanitarias más graves registradas en esa región en los últimos años. Bloque de preguntas y respuestas