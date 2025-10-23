Polémica por decreto del Gobierno Petro que propone un cobro del 1,5% a pagos en Nequi, DaviPlata, PSE y Bre-B

Cuando una persona llega a la tienda del barrio y no tiene efectivo, la respuesta suele ser la misma: “No le recibo tarjeta por menos de diez mil pesos”. Esa escena cotidiana fue una de las razones que inspiró el nacimiento de Bre-B, el nuevo sistema de pagos digitales del Banco de la República, creado para eliminar las barreras en las transacciones pequeñas. Su propósito es permitir transferencias gratuitas, inmediatas y tan simples como entregar un billete.
Es decir, en la práctica, Bre-B es un “Nequi público”, creado para impulsar la inclusión financiera, formalizar la economía y reducir el uso del efectivo.
Pero su futuro podría complicarse antes de despegar, un proyecto de decreto del Ministerio de Hacienda propone aplicar una retención en la fuente del 1,5 % a los pagos hechos a través de Bre-B, Nequi, DaviPlata, PSE y otras billeteras digitales.
El documento fue publicado para comentarios y, según fuentes de la cartera, sería firmado este viernes 25 de octubre.
Si se aprueba, cada transacción dejará de ser gratuita y empezará a costar más que el 4×1000, el impuesto bancario que tanto rechazan los pequeños negocios.