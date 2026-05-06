Denuncian que grupos armados no dejan hacer campaña por Paloma Valencia en municipios del Valle

Cilindros bomba, disparos en medio de la calle, retenes, amenazas y decenas de muertos y heridos; ese es el panorama que se vive a lo largo del departamento del Valle del Cauca. La inseguridad no solo preocupa por los problemas que causa en sí misma, sino porque faltan 25 días para las elecciones presidenciales y la pregunta que muchos se hacen es sí habrá las garantías para que los ciudadanos de la región ejerzan uno de sus derechos políticos más importantes: votar.

En ese contexto llega la denuncia de varios líderes del Centro Democrático del Valle, quienes aseguraron que en zonas rurales de Dagua, Jamundí, Buenaventura y Guacarí habría grupos armados que no permiten hacer campaña política por la candidata de su colectividad: Paloma Valencia.

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Los denunciantes agregaron que, según han visto, habría grupos armados presionando para votar por determinados partidos políticos. La intimidación se haría por medio de panfletos y patrullajes.

Rafael Rodríguez, diputado del departamento, publicó un video en sus redes sociales en el que dijo:

“A la comunidad de las zonas montañosas de varios municipios del departamento la están obligando a votar por un candidato en especial, y sobre todo les dicen que no pueden votar por el candidato de la derecha”.