“No está solo, parcero”: en Bello despidieron al conductor del bus que se accidentó en Remedios

Con bengalas, extintores y música amigos y familiares despidieron al conductor Jhonatan Alexander Taborda, quien manejaba el bus que se precipitó a un abismo con los estudiantes del Liceo Antioqueño de Bello, accidente que dejó 17 fallecidos y 20 lesionados.
Taborda fue despedido en las calles de Bello en un homenaje mientras sus seres queridos registraron el momento y uno de ellos comentó: “Todo el mundo habló de los estudiantes, pero nadie habló del conductor; no está solo, parcero”.
Hay que señalar que las causas del accidente todavía son materia de investigación, por lo cual los cuerpos de las víctimas no podrán ser cremados pues hacen parte del proceso que adelanta la Fiscalía General de la Nación para determinar realmente qué fue lo que ocasionó el accidente y su trágico desenlace.