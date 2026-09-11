DIM buscará vencer a Chicó en Tunja después de 8 años, ¿Jackson Martínez estará convocado?

En sus últimos partidos el DIM ha tenido retos de altura. Sin embargo, le falta el más complicado: visitar al Chicó en Tunja. La capital de Boyacá es la ciudad con mayor altitud de Colombia en la que se juega fútbol profesional. El estadio La Independencia, donde el cuadro ajedrezado oficia de local, queda a casi 2.800 metros sobre el nivel del mar; muy por encima de los 2.600 metros que tiene El Campín en Bogotá y los 2.527 metros que tiene Pasto, donde Medellín jugó el miércoles los octavos de final de la Copa BetPlay (se impuso 1-4).

La altura, el frío y las condiciones del gramado del estadio, por lo general en mal estado, con zonas sin césped jugar en Tunja es complicado. Para El Poderoso, esta plaza ha sido complicada en los últimos años: lleva ocho sin ganar un partido por Liga. Es cierto que, en los cuartos de final de la Copa BetPlay del 2024 se impuso 1-4. Sin embargo, por decisión de Dimayor ese juego no aparece en los registros, ya que Chicó demandó por el aplazamiento del juego debido a que el plantel rojo no logró llegar desde Duitama a Tunja por un Paro Campesino, y ganó 3-0.

Así las cosas, la última victoria del cuadro antioqueño en suelo boyacense contra los ajedrezados se remonta a febrero del 2018. El día 11 de ese mes, El Rey de Corazones venció 1-2 a Chicó con anotaciones de Jesús Murillo y Andrés Ricaurte –este gol fue en el tiempo adicionado–. Por los tunjanos descontó Jhon Misael Riascos.

¿Por qué el DIM es favorito para ganar el partido contra Chicó?

Bien dicen que nadie vive del pasado. Por eso, aunque no se puede borrar lo que ya ocurrió, hay que centrarnos en el presente: lo único que existe. Para el DIM, el segundo semestre del 2026 ha traído buenos resultados. Hasta el momento, el cuadro rojo ha jugado nueve partidos en tres torneos diferentes. De ellos ganó seis, empató uno y perdió dos. Los triunfos llegaron en Liga –contra Pasto (3-2), Cali (1-0), Tolima (2-3), Llaneros (2-1), Pereira (0-3)–; mientras que el restante fue por Copa ante el elenco nariñense esta semana (1-4).

La igualdad, entre tanto, fue en el juego de ida contra Vasco por Sudamericana: el encuentro terminó 2-2 en el Atanasio Girardot. Las derrotas, por su parte, fueron en la vuelta de los playoffs a Sudamericana contra Vasco (2-0) y contra el Cúcuta en el Atanasio (0-1), durante el primer juego de Juanfer Quintero como refuerzo Poderoso. Gracias a esos resultados, el cuadro rojo se ubica tercero en la tabla de posiciones del Apertura con 15 puntos y dos partidos menos que América, primero con 20. Chicó, por su lado, aparece en el puesto 17 de la tabla de posiciones con 5 unidades. De los seis juegos que han disputado, los boyacenses solo ganaron uno (2-0 frente a Once Caldas), empataron dos (0-0 con Fortaleza y 2-2 con Águilas), mientras que perdieron 3 (7-0 ante América, 2-0 con Santa Fe y 1-0 con Jaguares de Córdoba).

¿Jackson Martínez estará en el partido contra Chicó?

El DIM tiene la quinta nómina más costosa del fútbol colombiano. De acuerdo con el portal Transfermarkt, la plantilla completa del cuadro rojo cuesta 13,98 millones de Euros. Solo la superan la de Atlético Nacional (24,38 millones), América de Cali (16,75 millones), Millonarios (14,93 millones y Junior de Barranquilla (14,65 millones). El futbolista más costoso del Medellín es Juanfer Quintero. El volante paisa, de 33 años, está valorado en 1,8 millones de euros. La ficha del mediocampista antioqueño vale más de la mitad de lo que cuesta la plantilla completa del Chicó: 3,4 millones.

Por eso, los rojos son favoritos para quedarse con la victoria en Tunja en el encuentro que se disputa este sábado (6:10 p.m.), en el estadio La Independencia, por la décima fecha del Clausura 2026. Este será el primer partido del cuadro rojo después del cierre del mercado de pases, en el que no solo dieron sorpresa con Juan Fernando Quintero; sino que confirmaron el viernes el regreso al fútbol profesional del delantero chocoano Jackson Martínez. El atacante, ídolo del Medellín porque fue importante para el título del segundo semestre de 2009, no juega en el balompié de élite desde el 27 de julio de 2020; pocos meses antes de anunciar su retiro –el 7 de diciembre–, con 34 años. El próximo 3 de octubre, el futbolista, que ha mostrado destellos del fútbol que lo llevó a triunfar en Porto, Atlético de Madrid, entre otros equipos, en partidos amistosos, cumplirá 40 años. Sin embargo, fue anunciado con bombos y platillos por el cuadro rojo y aseguró que llega con el objetivo de ser campeón en diciembre.

¿Lo logrará junto a su amigo Juanfer Quintero, con quien jugó en Portugal entre 2013 y 2025? Por ahora, tendrá que viajar desde suelo luso, donde estaba cuando aceptó la propuesta, y unirse a los entrenamientos de El Poderoso cuando regrese de Tunja. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .