Zulma Guzmán y el talio: revelan detalles sobre otros domicilios y nexo con envenenamiento a unos caballos

Las luces de la Policía Marítima de Londres no buscaban a una prófuga internacional cuando iluminaron las aguas del Támesis a eso de las 6:45 de la mañana del martes 16 de diciembre. Los reflectores detectaron a una mujer que, aparentemente, intentaba terminar con su vida en el cauce británico. Le puede interesar: “Fue indignante. No tuvieron compasión”: Claudia Tarazona dice que “expulsaron” a Uribe Londoño del Centro Democrático Una hora después, el rescate se transformó en un asunto de la Interpol. La mujer de 54 años era Zulma Guzmán Castro, el objetivo prioritario de las autoridades colombianas por el doble homicidio de dos menores de edad en Bogotá, ocurrido a principios de abril pasado. La captura en el Reino Unido puso fin a una fuga que comenzó el 11 de noviembre, fecha en la que Guzmán ingresó a territorio británico tras un rastreo migratorio realizado por la Fiscalía General de la Nación y la Interpol Colombia. A pesar de estar en el oeste de la capital inglesa, la empresaria mantenía contacto con el exterior mediante un teléfono celular desde el cual enviaba mensajes, asegurando que el proceso en su contra es un montaje.

El refugio del régimen de salud mental

La noticia de su ubicación llegó a los canales diplomáticos de Bogotá con un matiz legal complejo. Guzmán Castro se encuentra actualmente bajo el régimen de salud mental del Reino Unido. Según información conocida por la Agencia Nacional del Crimen (NCA), la mujer argumentó tener presuntos problemas de salud mental como impedimento para enfrentar los cargos que se le acusan. Actualmente, evalúan su estado físico y psíquico. Esta figura jurídica le permite prolongar su permanencia en un centro hospitalario durante varios meses, tiempo en el cual su judicialización y los trámites de deportación o extradición quedan en suspenso. Fuentes de la Fiscalía estimaron que el traslado de la mujer a Colombia podría demorar entre ocho meses y un año. Mientras tanto, según El Tiempo, el expediente por el doble homicidio con talio avanza en el país bajo diversas líneas de investigación que buscan determinar si existieron otros envíos de sustancias letales en fechas anteriores y posteriores a la tragedia.

Las frambuesas de la calle 127

El núcleo de la investigación se centró en la relación sentimental extramatrimonial que Guzmán sostuvo con el economista Juan de Bedout Vargas. Él es el propietario del apartamento al que llegó un envío de frambuesas contaminadas con talio, un elemento químico incoloro, inoloro e insaboro de alta letalidad. Este ataque afectó a cuatro menores. La primera víctima fatal fue una adolescente de apellido Forero, de 13 años, quien falleció tras consumir ocho frutillas. La segunda víctima fue la hija de 14 años de De Bedout, quien ingirió cinco frambuesas Asimismo, El Tiempo detalló que el hijo mayor del economista, Martín de Bedout Graham, alcanzó a comerse una sola pieza de fruta, mientras que una cuarta joven, de apellido Bermúdez, sobrevivió tras ingerir tres unidades y actualmente se recupera de lesiones graves en Chicago, Estados Unidos. La Fiscalía estableció que la dosis enviada a través de un domiciliario era extremadamente alta. El rastreo judicial permitió determinar que, mientras una de las niñas ya había muerto y la otra agonizaba, Zulma Guzmán realizó nuevas compras de la misma fruta. El pasado 6 de abril, a eso de las 1:53 de la tarde, adquirió un primer paquete. Dos horas después, compró un segundo paquete junto con cebollas, tomates y aguacates, de acuerdo con un informe. “Por esas frambuesas pagó 29.900 pesos”, consigna un informe de la policía judicial.

El rastro de Alicia Graham

El caso ha tomado un giro hacia el pasado de la familia De Bedout. La Fiscalía investiga ahora la muerte de Alicia Graham Sardi, esposa del economista, quien falleció oficialmente por cáncer. Sin embargo, nuevos estudios de sangre realizados a Juan de Bedout y a su hijo mayor revelaron presencia de talio en sus organismos. “La Fiscalía ya documentó que Alicia Graham resultó dos veces envenenada por talio, así su dictamen médico haya dicho que murió por cáncer”, explicó un investigador cercano al caso a El Tiempo. Por eso ahora los investigadores buscan establecer cómo llegó el veneno al entorno familiar durante la época de la pandemia, cuando la familia permanecía aislada en fincas de Sutatausa y Ubaté, en Cundinamarca, sin contacto con externos. De Bedout declaró que en esa época no recibían domicilios, lo que refuerza la hipótesis de que el veneno pudo ser introducido por alguien cercano. Incluso, investigadores analizan un episodio clínico de una empleada del servicio de los De Bedout que sufrió un derrame hace años, para descartar si tuvo relación con el mismo químico cuya venta está prohibida en Colombia.

La defensa y las coartadas

Desde su refugio en Londres, Zulma Guzmán ha intentado desestimar las pruebas. En declaraciones entregadas al medio Focus Noticias y en mensajes analizados por los investigadores, la mujer ha trivializado hechos considerados graves por la justicia. Admitió, por ejemplo, haber instalado un localizador GPS en el vehículo de Juan de Bedout, argumentando que le resultó “jocoso” hacerlo mientras fingía interés en comprar un predio vecino a la vivienda de su examante. Sobre las frambuesas compradas en fechas cercanas al crimen, Guzmán aseguró que forman parte de su dieta regular. Además, lanzó una acusación que la familia De Bedout desmiente: afirmó que varios caballos de polo del economista habían sido envenenados con talio en un club. Aunque el entorno de la familia negó este dato, para la Fiscalía es una prueba de que la mujer estaba plenamente informada sobre los efectos y la disponibilidad del químico. Es decir, era consciente de lo que podía llegar a hacer este tipo de sustancias. En la trama también aparece el abogado penalista Fabio Humar, apoderado de De Bedout. Humar confirmó que recibió una llamada de Guzmán hace un mes desde un número con prefijo de España. “Yo fui abogado de la señora Guzmán para una cosa muy puntual hace muchos años. Ella me consultó algunos eventos posteriores telefónicamente, también puntuales”, señaló el jurista a las autoridades. Al notar la gravedad de lo que Guzmán pretendía decirle, Humar interrumpió la comunicación: “Por favor, no siga hablando. No puedo seguir atendiendo esta consulta, voy a colgar porque tengo un impedimento”. El hecho fue reportado de inmediato a la Fiscalía.

