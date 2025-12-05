El empresario detrás del Ferrari accidentado en Cundinamarca: esto se sabe del siniestro que dejó un motociclista muerto

Un lujoso Ferrari 488 GBT de color amarillo fue el que protagonizó un grave accidente de tránsito en la vía La Calera–Sopó, a la altura del sector de Márquez, en Cundinamarca, que dejó una víctima mortal.

El siniestro ocurrió en la mañana del jueves 4 de diciembre y terminó con la muerte de Jeison Javier Cruz, un hombre de 30 años, residente del municipio de La Calera, a 16 km al nororiente de Bogotá, quien falleció pocos minutos después del impacto.

Testigos del sector afirmaron que el choque fue de tal magnitud que el Ferrari quedó varios metros adelante con daños en la parte frontal, incluido el parabrisas.

Aunque aún no se han esclarecido las causas del siniestro, una de las hipótesis señala que pudo haber sido un exceso de velocidad, aunque esta versión no ha sido confirmada oficialmente.

Las autoridades identificaron al conductor del Ferrari como Adolfo Reyes Gómez, un empresario de 64 años. Minutos después del accidente, Reyes habría sido sometido a una prueba de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo.

El vehículo, de placas JEX888, pertenece a la empresa Coordinadora de Servicios de Parque Cementerio S.A.S. (Coorserpark), compañía que presta servicios funerarios y exequiales en Bogotá.

Reyes Gómez es el propietario de esta firma, que inició su actividad empresarial en el sector funerario junto a su padre, con quien comenzó vendiendo lotes en cementerios del norte de la capital.

Las autoridades continúan recopilando testimonios, videos y análisis técnicos para reconstruir la trayectoria del automóvil y definir si hubo exceso de velocidad u otra causa determinante.