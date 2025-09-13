“Tenemos que inventarnos cómo narrar el mundo después de Gaza”: Laura Restrepo

Para Laura Restrepo, que el horror del mundo se transforme no es cuestión de optimismo o pesimismo, sino de rebeldía. Justamente en su último libro, Soy la daga y soy la herida, pone a prueba la capacidad de un asesino a sueldo –cuyo dios es la maldad en persona– para desobedecer el mandato de la violencia, para ir en contravía de lo que la misma autora llama la “burocracia criminal”, un sistema que no está únicamente relegado a la ficción.
Y aunque hablar de la oscuridad que rodea a la condición humana no es un tema nuevo en la obra de Restrepo, una de las autoras colombianas más destacadas a nivel internacional, esto no responde a una fascinación por el mal, sino todo lo contrario.
“Yo estoy tan abrumada con esta maldad que estamos viviendo. Uno se despierta y lo primero que viene a la mente son los niños que se están muriendo de hambre. Eso te va marcando la vida, va envenenando todo por dentro. Es una sensación de impotencia frente a ese horror”, precisa.
Pero ante la crueldad del mundo, Restrepo asegura que no hay que cerrar los ojos, sino declararse testigo, cumplir con “el compromiso moral de no quedarse callada”. Porque si algo ha distinguido a la escritora de 75 años es que siempre ha tomado partido. Las letras no han sido su única preocupación: en 2023, por ejemplo, viajó hasta la frontera de Gaza con Egipto junto a Médicos sin Fronteras, aunque no logró ingresar al que hoy es el epicentro del conflicto israelí-palestino.
A pesar de no haber podido completar la travesía, fue una de las colombianas que ayudó en la evacuación de los últimos compatriotas atrapados en zona de guerra. Desde entonces, ha sido también una de las voces que, desde la literatura, se ha opuesto a la guerra en Gaza, donde se han registrado más de 64.000 muertos.
Es a partir de ahí –de la banalidad del mal, de lo absurda que resulta para muchos la violencia– que nace Soy la daga y soy la herida. EL COLOMBIANO habló con Laura Restrepo sobre su novela, el horror y la función del escritor en un mundo en caos.
Soy la daga y soy la herida está relacionado con el viaje que hizo a Egipto en 2023. ¿Cuál es la historia detrás del libro?
“Luego de regresar, yo escribí varios artículos que salieron en distintas publicaciones en Colombia, Europa y México. Eso fue como dar un testimonio directo, pero me quedó rondando la urgencia de cómo podía expresar todo eso en literatura y se me ocurrió hacerlo en forma de parábola, pero también de parodia, utilizando el humor y haciendo referencia indirecta al poder totalitario y criminal con la capacidad de señalar a quién se mata.
Entonces allí el gran tirano del libro, el Netanyahu del libro, o el Trump del libro, es un dios que se llama Abismo. Ese es el origen”.
Y está Misericordia Dagger, el protagonista, que es el verdugo de Abismo, y es muy interesante porque es un asesino culto, ¿no?
“Sí, es un verdugo ilustrado, porque es una combinación que me parecía rara y era interesante no pintar al matón convencional, sino a un tipo que le gusta el cine, lee a Nietzsche, oye rock. Entonces me parece que eso lo hacía a él mucho más complejo como personaje. Yo necesitaba un tipo que, por un lado, fuera absolutamente obediente con la voz de su amo y, al mismo tiempo, con una formación que le hace dudar de que si eso que está haciendo tiene que seguirlo haciendo o no.
Además, yo también quería un personaje cómico. A mí me hacía reír Misericordia con toda su prosopopeya y su hablado rimbombante. Yo quería que fuera un poquito como los personajes de los cómics. Tenía que ser contradictorio. Los mejores héroes de las novelas gráficas siempre son tipos contradictorios, los que son planos son aburridos.
Quería que Misericordia fuera aterrador y también un poco payaso. Y la fórmula está en que en su monólogo él está inventando un nuevo género que se llama Brutal Noir, que tiene como clave la mezcla del humor y el horror”.