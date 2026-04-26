x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Elecciones 2026: Cepeda sube y Paloma Valencia se duplica, metiéndose en la pelea por la segunda vuelta, según Invamer

En los escenarios de segunda vuelta, Paloma Valencia muestra un mayor potencial de crecimiento que Abelardo de la Espriella, al lograr atraer votantes de otros sectores y reducir más la distancia frente a Iván Cepeda.

  • Paloma Valencia y el candidato Iván Cepeda, crecen según encuesta- Foto Colprensa
    Paloma Valencia y el candidato Iván Cepeda, crecen según encuesta- Foto Colprensa
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

A menos de un mes de las elecciones presidenciales, Iván Cepeda sigue liderando la intención de voto de los colombianos; así lo señala una nueva encuesta de Invamer para Noticias Caracol y Blu Radio.

Le puede interesar: Centro Democrático advierte posible atentado contra Iván Cepeda y pide reforzar su seguridad

Al candidato del Pacto Histórico lo siguen, Abelardo De La Espriella, Paloma Valencia, Claudia López y Sergio Fajardo.

Ante la pregunta: Si las elecciones a la presidencia se realizaran el próximo domingo, ¿por cuál candidato votaría usted? Los encuestados respondieron así: Iván Cepeda 44,3 %, Abelardo De La Espirella 21,5%, Paloma Valencia 19,8%, Claudia López 3,6% y Sergio Fajardo 2,5%.

Frente a la encuesta de febrero, Iván Cepeda y Paloma Valencia lideran el crecimiento en intención de voto. Cepeda pasó de 37,1% a 44,3%, mientras que Valencia casi duplicó su respaldo, al subir de 10% a 19,8%, siendo la que más crece. Por su parte, Abelardo de la Espriella también registra un aumento, al pasar de 18,9% a 21,5%. Los demás candidatos perdieron varios puntos.

En los escenarios de segunda vuelta, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella registran un empate técnico, pero Valencia muestra mayor margen de crecimiento al captar apoyos de otros sectores y cerrar más la brecha frente a Iván Cepeda, lo que la deja mejor posicionada para un balotaje competitivo.

Entre Cepeda y De la Espriella, el primero ganaría con 54,6% frente a 42,6%; sin embargo, Cepeda cede cerca de cinco puntos frente a mediciones previas, mientras el otro candidato los gana.

Si la segunda vuelta fuera entre Cepeda y Valencia, el candidato del Pacto Histórico se impondría, 51,2% contra 46,6%, pero con una caída más marcada, pierde más de 10 puntos frente a febrero, mientras Valencia suma más de 16, estrechando de forma significativa la diferencia.

InfogrÃ¡fico
Elecciones 2026: Cepeda sube y Paloma Valencia se duplica, metiéndose en la pelea por la segunda vuelta, según Invamer

Lea también: Exclusivo | ¿Qué papel juega Juliana Guerrero en la vida de Petro y cuál es su poder?

Ante la pregunta: Si el candidato por el cual usted va a votar en primera vuelta no pasara a segunda vuelta, ¿por cuál de los siguientes candidatos votaría en esa segunda vuelta? El ganador fue también Iván Cépeda con 26,7%, lo sigue Paloma Valencia con 25,7%, Aberlardo De La Espriella con 19,8%, Sergio Fajardo con 12,0% y Claudia López con 10,9%.

Finalmente, los grandes perdedores de la encuesta fueron Claudia López y Sergio Fajardo, pues cayeron abruptamente. En cuanto a intención de voto, López pasó de 11,7% a 3,6% y Fajardo bajó de 6,6% a 2,5%. Perdieron más de la mitad de sus posibles votantes.

Para esta medición se hicieron 3.800 encuestas en 149 municipios (24 capitales y 125 no capitales).

Ficha técnica

EMPRESA QUE REALIZÓ LA ENCUESTA: INVAMER S.A.S.PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA ENCOMENDÓ: Noticias Caracol y Blu radio.FUENTE DE FINANCIACIÓN: Noticias Caracol y Blu radio.PROPÓSITO DEL ESTUDIO: conocer la percepción del universo representado según el contenido de este informe y las preguntas textuales que hacen parte del mismo.UNIVERSO REPRESENTADO: hombres y mujeres mayores de 18 años de todos los niveles socioeconómicos y de todas las regiones de Colombia a las que se refiere el artículo 45 de la ley 2056 de 2020.TEMAS CONCRETOS A LOS QUE SE REFIERE: intención de voto en las próximas elecciones de Presidente de Colombia, estado de ánimo, aprobación del Presidente,imagen de instituciones de Colombia, principal problema por resolver en el país, aceptación respecto a leyes, propuestas o afirmaciones del momento.PERSONAS E INSTITUCIONES POR QUIEN SE INDAGÓ: Personas: Sergio Fajardo Valderrama, Juan Manuel Galán, Claudia López, Juan Daniel Oviedo, David Luna, Aníbal Gaviria, Mauricio Cárdenas, Mauricio Lizcano, Maurice Armitage, Enrique Peñalosa, Miguel Uribe Londoño, Daniel Palacios, Felipe Córdoba, Paloma Valencia, Vicky Dávila, Abelardo de la Espriella, Juan Carlos Pinzón, Germán Vargas Lleras, Iván Cepeda, Roy Barreras, Camilo Romero, Carlos Caicedo, Luis Gilberto Murillo, Luis Carlos Reyes, Juan Fernando Cristo, Santiago Botero, Clara López, Sondra Macollins, Leonardo Humberto Huerta Gutiérrez, Héctor Elías Pineda, Edison Lucio Torres Moreno, Martha Viviana Bernal, Daniel Quintero Calle, Gustavo Petro, Álvaro Uribe Vélez, Andrés Pastrana Arango, Ernesto Samper Pizano, Juan Manuel Santos, César Gaviria Trujillo, Iván Duque Márquez, La presidenta Interina de Venezuela Delcy Rodríguez, El Presidente electo de Estados Unidos Donald Trump, El Presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, El Presidente de El Salvador Nayib Bukele, El presidente de Argentina Javier Milei.Instituciones: La Iglesia Católica, El Congreso, La Fiscalía General, Las Fuerzas Militares, La Policía, Los Sindicatos, Los empresarios, Los medios de comunicación, La Corte Constitucional, La Junta Directiva del Banco de la República, La Procuraduría General, La Contraloría General, El sistema judicial colombiano, Los Partidos Políticos, La Corte Suprema de Justicia, La JEP (Jurisdicción Especial para la Paz), El ELN, Las redes sociales, La Registraduría Nacional del Estado Civil.ESPACIO GEOGRÁFICO Y FECHA DE REALIZACIÓN: esta encuesta fue realizada en todas las regiones de Colombia a las que se refiere el artículo 45 de la ley 2056 de 2020, entre el 11 y el 22 de febrero de 2026.TIPO DE ESTUDIO CON ARREGLO A LAS CATEGORÍAS: “encuesta o encuesta por muestreo probabilístico” según las descripciones del artículo 3 de la ley 2494 de 2025.

MARGEN DE ERROR DE DISEÑO Y NIVEL DE CONFIANZA: el margen de error de diseño es de 1,93% con un nivel de confianza de 95%. El margen de error de cada indicador se encuentra en el transcurso del informe y en el anexo que se envía al CNE. MÉTODO DE RECOLECCIÓN DE DATOS: encuestas personales en el hogar del encuestado.

NOMBRE DE LOS PROFESIONALES EN ESTADÍSTICA: en Invamer, el estudio fue desarrollado por un equipo multidisciplinario de diversos procesos que hacen parte de una encuesta, dentro del cual se encuentran los profesionales del área de estadística William Alexander Aguirre Antolinez y Santiago Poveda Grajales, quienes aportaron su experiencia técnica y rigurosidad metodológica al proceso.CONTRAPRESTACIÓN POR RESPONDER LA ENCUESTA: no hubo contraprestación a ninguno de los encuestados por responder la encuesta.MÉTODO DE VALIDACIÓN: se revisó el 100% de las encuestas realizadas y se supervisó el 10% de las mismas.SUBCONTRATACIÓN: no aplica. En Invamer todos los colaboradores son contratados directamente y con empleo formal.NÚMERO DE ENCUESTADORES: en el estudio participaron 111 encuestadores.TIPO Y TAMAÑO DE LA MUESTRA: Se realizó un muestreo probabilístico por etapas con un tamaño de muestra de 3.800 encuestas en 147 municipios (24 capitales y 123 no capitales), dentro de los cuales se incluyeron los municipios de inclusión forzosa, municipios grandes, medianos y pequeños según la descripción que se encuentra en el artículo 3 de la ley 2494 de 2025.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos