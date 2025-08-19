x

Luis Díaz abrió su corazón y habló de su primer título y gol con Bayern Munich

El colombiano sigue en entrenamientos con miras a debutar con el club alemán en la Bundesliga.

  • Luis Díaz durante su celebración, tras marcar el primer gol con el Bayern Munich, para lograr el título de la Supercopa, FOTO GETTY
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 59 minutos
bookmark

Tras lograr su primer gol y primera corona con el Bayern Munich, el guajiro Luis Díaz concedió una entrevista en exclusiva para ESPN, en la que dio detalles de su llegada al club alemán y sus sueños con la Selección Colombia.

Díaz sostuvo que “la verdad me siento muy feliz, como dices, fue mi primer gol, el primer trofeo con el equipo, así que todo lo sucedido el fin de semana es maravilloso”.

También le puede interesar: Luis Díaz, en el podio de los futbolistas colombianos más ganadores de la historia: ¿quién es el más ganador?

De igual forma, mencionó que “era lo que soñaba, llegar al club y cosechar grandes cosas, por eso siempre estaré dispuesto para dar lo mejor de mí, que es lo que hago siempre”.

Sobre su llegada a pesar de algunas voces en contra, Díaz enfatizó en que “estoy muy agradecido porque las directivas llegaron a mí, tener un buen proyecto, confiar en mí, no es nada fácil”.

En otro aparte de la entrevista, dijo que “me toca responder en el campo, tratar de aportar lo que sé hacer, que es jugar al fútbol y tratar de ayudar a mi equipo en lo que más pueda y estar siempre a disposición del cuerpo técnico”.

Finalmente, sobre la celebración de su primer título, Díaz argumentó que “regalar un bonito título, comenzar de esta manera, estar junto a mis compañeros, celebrando junto a la afición, es increíble y muy merecido”.

Al ser consultado por la Bundesliga, el colombiano comentó que “tenía un poco de conocimiento, son amantes de ver fútbol en todas las ligas. Tuve la oportunidad de hablar con Florian, me ha dicho que es una liga muy intensa, físicamente se exige mucho, técnicamente también. Era lo que venía haciendo en la Premier League, también tiene mucha intensidad y físicamente fuerte”.

Sobre las metas que se ha puesto con el Bayern, Díaz argumentó que “siempre, mi cabeza, apunta a mucho más y trato que la siguiente temporada sea mejor, que mis números sean mejores y trataré de superarlos. Las metas y objetivos, en lo personal, son mejorar, seguir creciendo como futbolista, hacer muchísimos goles y asistencias, ayudar a mi equipo en conseguir muchísimos títulos, para mí es lo importante”.

