¿No sabe qué ver? Estas son las series y películas que llegan a Netflix, HBO Max, Prime Video y Apple TV en diciembre

A diferencia de otros meses del año, diciembre tiene la ventaja de que muchos, gracias a las vacaciones, pueden disfrutar de una serie o una película sin preocuparse por el colegio, la universidad o el trabajo. Si bien en esta temporada las producciones más destacadas suelen ser las navideñas, también hay estrenos pensados para todos los gustos y edades. Lea aquí: Esta es la historia de Nota de voz, el nuevo thriller colombiano que llegará a salas de cine esta semana Tal vez el lanzamiento más esperado de este mes –y de todo el año– es el de los episodios finales de Stranger Things, que el 31 de diciembre llegará a su fin después de haber hecho historia en la televisión desde su estreno en julio de 2016. Conozca las otras series, películas y documentales que podrá ver este mes en Netflix, HBO Max, Prime Video y Apple TV:

Estrenos de Netflix en diciembre de 2025

En diciembre se estrenarán unos de los últimos capítulos más esperados de una de sus series más famosas. Los episodios 5, 6 y 7 que hacen parte del Volumen 2 de Stranger Things estarán disponibles el 25 de diciembre y el capítulo final podrá verse el 31 de diciembre.

El 2 de diciembre llegará a la plataforma de streaming Sean Combs: Ajuste de cuentas, una serie documental que investiga las acusaciones hacia Sean “Diddy” Combs y su imperio, abarcando décadas de la vida y carrera del reconocido productor musical que estará en prisión hasta junio de 2028. Esta semana también se estrenarán dos series en Netflix. Una de ellas es Los abandonados, que sigue la historia de dos familias del Medio Oeste estadounidense del siglo XIX y está protagonizada por Gillian Anderson y Lena Headey. La otra es Estado de fuga 1986, la más reciente producción colombiana de la plataforma, basada en la masacre de Pozzetto ocurrida en Bogotá en 1986. Ambas llegarán el 4 de diciembre.

Y el 12 de diciembre se estrenará la tercera película de la reconocida saga Knives Out, protagonizada por el actor Daniel Craig, quien interpreta al detective Benoit Blanc. La nueva cinta se llama Wake Up Dead Man y Josh O’Connor, Glenn Close, Mila Kunis, Jeremy Renner, Kerry Washington y Andrew Scott hacen parte del elenco.

Estrenos de HBO Max en diciembre de 2025

En esta plataforma a partir del 5 de diciembre podrá verse La familia McCullen, una película que narra el Día de Acción de Gracias en una familia que es puesta a prueba cuando cada uno de sus miembros debe enfrentar los problemas de sus vidas personales. Esta cinta es la continuación de Los hermanos McCullen, estrenada en 1995.

Soy Frankelda, la película animada mexicana, también llegará a HBO Max en diciembre. Esta cinta, que sigue a una escritora del siglo XIX que se enfrenta a los monstruos que ella misma ha creado, fue apadrinada por Guillermo del Toro y es el primer stop motion mexicano. Estará en la plataforma desde el 12 de diciembre. Le puede interesar: ‘Stranger Things’ logró récord histórico: todas sus temporadas entraron a la vez al Top 10 global de Netflix Y el 5 de diciembre también se estrenará Tesis sobre una domesticación, la película basada en el libro homónimo de la escritora argentina Camila Sosa Villada. Protagonizada por la autora y por Alfonso Herrera –recordado por su participación en la serie juvenil Rebelde–, la cinta cuenta la historia de “una exitosa actriz transgénero y su esposo abogado que deciden adoptar un niño, desafiando a la conservadora comunidad argentina”. Entérese: ¿Le gusta el romance navideño? Estas son las películas que Netflix estrena para esta temporada de Navidad

Estrenos de Prime Video en diciembre de 2025

En diciembre regresará Fallout, serie que ha sido considerada como la mejor adaptación de un videojuego. La segunda temporada de esta producción de ciencia ficción se estrenará el 16 de diciembre y se desarrollará en Las Vegas posapocalíptica. Una de las novedades es que en los nuevos nueve episodios uno de los invitados especiales será Macaulay Culkin.

La plataforma también traerá una producción navideña. Se trata de ¡Vaya Navidad! que, según su sinopsis, trata de “Claire Clauster, sostén de su caótica pero entrañable familia, organiza una excursión especial de Navidad. Ellos la olvidan en casa y, harta de no ser valorada, emprende una escapada que le revela la magia de una Navidad inesperada”. Se estrenará el 3 de diciembre.

Estrenos de Apple TV en diciembre de 2025